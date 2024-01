Margot Robbie reconoce que "odia" los trailers que cuentan toda la película y aclara por qué se siguen haciendo

El primer tráiler de la historia del cine surgió en 1913, y se proyectaba después de la película, como una manera de enganchar al público para volver. No fue hasta los 60, con Hitchcock y Kubrick supervisando sus propios anuncios, que la industria realmente despegó y se vio como algo serio y creativo: no olvidemos ese tráiler de 'Psicosis' de 6 minutos y medio donde no había una sola escena de la película.

Ahora hemos vuelto a un anquilosamiento del que todos nos hemos dado cuenta, y Margot Robbie carga en una entrevista en Variety contra una parte de la industria que se ha acostumbrado a hacer los tráilers tan algorítmicos como puede.

En formato corto

El primer tráiler de 'Barbie' era una Margot Robbie gigantesca guiñando un ojo a cámara en una parodia de '2001: Una odisea del espacio'. No se necesitaba más. Y es que la actriz y productora (LuckyChap, su productora, está detrás de la cinta) afirma que está harta de los tráilers convencionales y por eso en 'Saltburn', su nueva película, quiso innovar en el marketing.

"Tiene que haber un elemento de misterio. Odio los trailers que condensan toda la película en dos minutos. Todos dicen: 'Está muy alto en los tests con público'. Claro que lo está: les has dado la película entera. Publicitar una película de Emerald Fennell es difícil porque es la reina de los giros de guion, así que no puedes mostrarlo todo. Porque entonces no sería tan emocionante cuando lo ves en la película."

De hecho, según cuenta, al ver los trailers que el equipo de márketing propuso para 'Saltburn', ella contestó "¿Por qué estamos haciendo un teaser de 30 segundos? ¿Por qué no podemos hacer algo llamado 'tasters' que duren entre 7 y 10 segundos?". Los expertos accedieron teniendo siempre como plan B el más tradicional.

Margot Robbie cree que a día de hoy "el marketing es un territorio desconocido en tantas maneras que todos estamos aprendiendo juntos. Y a veces lo que no sabes es un regalo fantástico". ¿Será el inicio de una nueva revolución en el mundo del tráiler, saliéndose de su encorsetamiento habitual? Esperemos que sí. Francamente, a estas alturas es más que necesario.

