'Anora' demuestra que los Óscar siguen importando en España y sube casi un 2000% en taquilla. Sí, habéis leído bien

Durante años se ha repetido el mismo mantra, una y otra vez: los Óscar no valen nada, nadie hace caso a los premios, es absurdo seguir dándoles espacio en los medios porque nadie les presta la más mínima atención. Sin embargo, la realidad fuera de este mundo alternativo de Internet es muy diferente. Y es que 'Anora' ha tenido un reestreno en España que ha dado lugar a una subida casi sin precedentes que la ha convertido no solo en la película más taquillera de Sean Baker en nuestro país, sino también en un un top 3 inesperado más de cuatro meses después de su estreno.

El momento era Anora o nunca

Es de lógica, aunque muchos lo nieguen: 'Anora' ha ganado el Óscar y eso la ha puesto en el radar de miles de personas que no le dieron su debida oportunidad en noviembre. Y ahora, en este fin de semana, y según datos de ComScore, ha recaudado 413.000 euros o, lo que es lo mismo, un 1818% más que el fin de semana anterior... Lo que, por otro lado, no era difícil, ya que estaba prácticamente fuera de las salas y ha tenido un espectacular reestreno por todo lo alto-.

Y si crees que 413.000 euros no es mucho, es porque no has tenido en cuenta que en su primer fin de semana debutó con apenas 158.000. O sea, que prácticamente ha triplicado la recaudación de aquellos días. No es la única película de Óscar que ha visto cómo la taquilla le hacía una caricia: 'Flow' también ha aumentado su recaudación de la semana pasada en casi un 50%, confirmando el buen resultado de la cinta letona, que despierta pasiones allá por donde pasa.

En este inusual (y muy bajo en recaudación) mes de marzo, apenas podemos ver dos películas de franquicia en el top 10 ('Paddington: aventura en la selva' y 'Capitán América: Brave New World', puestos 4 y 5 respectivamente), mientras que el top 1 está conquistado por 'Mickey 17' y el segundo lugar es para otra película de los Óscar, 'A complete unknown'. ¡Ah! Y el top 10 lo sigue cerrando 'Cónclave', dos meses y medio después de su estreno y sin bajar nunca de las diez películas más populares en España, superando los 800.000 espectadores totales. ¿Quién dijo que los Óscar no importaban en taquilla?

En Espinof | Las grandes triunfadoras de los Oscars 2025 tienen algo en común que puede marcar el camino hacia el futuro de Hollywood

En Espinof | Las mejores películas eróticas de todos los tiempos