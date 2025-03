Florence Pugh se envalentona y afirma que 'Thunderbolts*', lo nuevo de Marvel, "tiene un aire a lo A24"

Después de que 'Capitán América: Brave New World' no rindiera lo suficiente en taquilla y de que Marvel haya abandonado su ya clásica infalibilidad, hay dudas razonables sobre el fuituro de los dos próximos episodios de la franquicia, 'Thunderbolts*' y 'Los 4 Fantásticos'. El segundo tiene más o menos asegurada una buena taquilla, pero... ¿Realmente hay un público para esta especie de 'Escuadrón suicida' marvelita? Algunos creen que sí, otros creen que va a ser un desastre y no hay nada que puedan hacer al respecto. Las espadas están en todo lo alto.

Marvel, A24 fotogramas por segundo

Ahora es Florence Pugh, que interpreta a a Yelena Belova en la película, y que se sitúa, junto a Sebastian Stan, como la cara más conocida del grupo, la que ha hablado con Empire sobre la cinta, afirmando que es mucho más de lo que imaginamos.

Ha acabado siendo esta película de asesinos con superhéroes Marvel bastante macarra y con un aire a lo A24.

Todo dependerá de la libertad creativa que le hayan dejado a su director, Jake Schreir, uno de los artífices de 'Bronca', la fabulosa serie de A24 para Netflix. Según Pugh, "Hay bastante de ese tono de 'Bronca', y eso ya se siente distinto. Hay una oscuridad emocional que resuena en esta película, pero no lo hace a expensas de la comedia". Queda apenas mes y medio para su estreno, y hay muchas dudas y nubes por despejar: nadie se lo esperaba, pero, después de todo, Marvel se juega su credibilidad con esta película. ¿Estará a la altura?

