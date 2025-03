"Me abrió los ojos". Robert Downey Jr. explica qué significa Iron Man para él antes de volver a Marvel como el Doctor Doom en 'Vengadores: Doomsday'

La carrera de Robert Downey Jr. giró durante muchos años alrededor de Tony Stark, el personaje que sirvió como gran referente de Marvel hasta que su historia llegó a su final con el estreno de 'Vengadores: Endgame'. El actor va a volver a ese universo en 'Vengadores: Doomsday' con un personaje distinto, el malvado Doctor Doom, pero ahora ha querido reflexionar sobre lo que Iron Man significa para él.

Un vistazo a… 'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO' demuestra que un MCU más ADULTO es posible

"Es un regalo que no deja de darme cosas"

El ganador de un Óscar por 'Oppenheimer' visitó por sorpresa la SXSW este pasado fin de semana para participar en un panel de Disney. La excusa fue que va a volver a dar vida a Iron Man en la atracción 'Stark Flight Lab' que se está preparando para el parque temático Disney California Adventure, lo que le llevó a señalar lo siguiente sobre el personaje:

Es un regalo que no deja de darme cosas. Llevo 17 años asociado a un superhéroe icónico, pero lo que agradezco es el mensaje que representa. Tony Stark me abrió los ojos de par en par al poder que tiene la tecnología para influir en el mundo para bien, y eso es algo que llevaré conmigo el resto de mis días.

No son pocos los que han teorizado la posibilidad de que ese Doctor Doom sea en realidad una variante de Iron Man, pero es algo que se ha desmentido en varias ocasiones. Sin embargo, el precedente de todas las mentiras que rodearon al estreno de 'Spider-Man: No Way Home' hace que muchos sigan siendo un tanto escépticos al respecto.

No queda otra que tener paciencia, ya que tampoco sería una sorpresa tan grande que Downey Jr. se metiera por primera vez en la piel de Doctor Doom en 'Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos'. A fin de cuentas, es un personaje muy asociado a ese grupo de superhéroes, y el hecho de que vaya a ser la última película del estudio antes de 'Vengadores: Doomsday' la convierten en el lugar ideal para presentarlo.

Os recuerdo que 'Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos' se estrena de forma exclusiva en cines el 25 de julio de 2025, mientras que para poder ver 'Vengadores: Doomsday' todavía tendremos que esperar hasta el 1 de mayo de 2026.

