Martin Scorsese y Barbra Streisand se despiden de Kris Kristofferson recordando su carisma y bondad: "Qué gran ser humano"

La muerte de Kris Kristofferson ha dejado muda a la industria del cine y la música, pero también nos ha regalado maravillosas anécdotas para enmarcar y comprender el tipo de persona que era. Por ejemplo, aquella vez que quería colaborar con Johnny Cash y fue en helicóptero de improviso a su casa con un casete en una mano y una cerveza en la otra, o aquella otra frase que dijo sobre una estrella de la música con la que acababa discutir y que "hace a la música country lo que las medias a hacer dedos". Y, por supuesto, Hollywood se ha volcado para celebrar su vida y llorar su muerte.

Kris ya no vive aquí

Es el caso de Martin Scorsese, que hizo con él una de sus primeras películas, 'Alicia ya no vive aquí' y le ha recordado en IndieWire haciendo todo un panegírico a su figura que empieza con"Ahora mismo estoy en un pequeño barco entre Ustica y Palermo, escuchando 'Me and Bobby McGee', recordando a Kris Kristofferson, como la mitad del mundo".

Tuve la suerte de trabajar con Kris. Era un poeta. De verdad. Por dentro y por fuera. Y un actor buenísimo, una presencia destacada en la pantalla. Pasar tiempo con Kris cuando hicimos 'Alicia ya no vive aquí' fue uno de los momentos más destacados de mi vida. Qué espíritu de familia más dulce y cálido compartimos en esa película - Ellen Burstyn, Diane Ladd, Alfred Lutter, y Jodie Foster, ambos tan jóvenes, y Kris.

Su presencia... la voz, el carisma, su comportamiento bonachón, la manera en que se movía... En pantalla o en persona, lo dio todo. Puso muchísimo corazón y humor a su personaje, y a todos nuestros días rodando en Tucson. Qué gran ser humano. Qué gran artista.

También Barbra Streisand ha querido recordar a su compañero en 'Ha nacido una estrella': "En la película, Kris y yo cantamos la canción que escribí para el tema de amor principal, 'Evergreen'. En mi último concierto en 2019 en el Hyde Park de Londres, le pedí a Kris que se uniera a mí en el escenario para cantar nuestro otro dueto de 'Ha nacido una estrella', 'Lost Inside Of You'. Fue tan encantador como siempre, y el público le bañó en aplausos. Fue un gusto verle recibir el reconocimiento y el amor que tanto merecía". No solo Hollywood: el mundo le echará de menos.

En Espinof | Es una de las mejores películas para ver en streaming en Semana Santa. Una honesta exploración de la fé y el martirio de un Martin Scorsese fantástico

En Espinof | Las mejores películas de 2024