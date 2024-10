"Me dejó jodido". Jeremy Strong afirma que su papel en 'Succession' le quitó la alegría y no lo echa de menos

Jeremy Strong está haciendo una gira de prensa para promocionar 'The Apprentice. La historia de Trump' y en una de esas entrevistas recientes pudo hablar con The Times of London, donde reveló que interpretar a Kendall Roy en 'Succession' de HBO durante cuatro temporadas le ha afectado más de lo que esperaba. El actor ganó un Emmy y un Globo de Oro por el papel, pero no tiene ningún interés en volver al mundo de la serie porque permanecer en la torturada mente de Kendall le robaba la alegría.

Actor de método tocado por su personaje

Cuando se le preguntó sobre una posible serie spin off de Kendall Roy, Strong respondió:

"Esa serie fue un regalo incalculable. El material era un banquete. Así que eso lo echo de menos. Pero la lucha de Kendall fue difícil de llevar durante siete años y hay muchas más casa que quiero hacer. No es algo que tenga ningún deseo de seguir haciendo. Soy consciente de que es uno de los capítulos principales de mi vida, pero no lo echo de menos"

Strong continuó diciendo que desde que terminó 'Succession' y asumió papeles que no eran de Kendall Roy, como el de Roy Cohn en la película de Donald Trump ha encontrado una nueva chispa en su trabajo:

"Hubo un momento, cuando terminó la serie, en el que sentí una profunda sensación de: '¿Era esto? ¿Era éste el acontecimiento de mi vida? Y luego una gran determinación de alcanzar gran velocidad de salida para poder intentar hacer más, y ahora he redescubierto la actuación. No he pasado mucho tiempo preocupándome de si seré capaz de distanciarme de Kendall"

No está seguro si Kendall será el papel que defina su carrera, pero asegura que ha dado todo en su nuevo trabajo, pese a las implicaciones morales que supone creerse al personaje:

"Me metí de lleno con Roy Cohn, en parte para sacudirme 'Succession' de encima. No se puede exagerar su influencia en nuestro país, su legado de negación de la realidad y ciertas cosas que impartió a Donald Trump. Su libro de jugadas tiene un alcance tentacular que es asombroso, es la persona más fascinante que he tratado de habitar.

Debo hacer un descargo de responsabilidad: mi trabajo consiste en ser un investigador humanista de un tema y no juzgarlo. Así que, aunque personalmente pueda tener muchos juicios sobre Roy Cohn, esa no es la parte de mí que se dedica al trabajo creativo".

