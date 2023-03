"No me creo toda esa mierda americana": Brian Cox se despide de 'Succession' cargando contra los actores de método como Jeremy Strong

El inicio del fin de 'Succession' ya está aquí. Después de cuatro temporadas demostrando que HBO sigue mandando en la televisión de prestigio, los actores empiezan a despedirse de sus papeles, aunque unos con más emoción y nostalgia que otros. No es el caso de Brian Cox, que, como siempre, se ha ahorrado tener pelos en la lengua a la hora de decir adiós a Logan Roy.

Preparadísimo

En una entrevista con Entertainment Tonight, el actor ha dicho que está "más que preparado" para dejar el papel mientras aún están en lo alto. "Creo que hemos llegado al punto donde la serie ha llegado a su cierre natural. Muchas series atrasan su despedida, y creo que la nuestra es perfecta de la manera en que es". Eso no quiere decir que no reconozca el tanto del resto del reparto y el equipo, para los que solo tiene buenas palabras: "Echaré de menos a la gente con la que trabajo. Ellos son la clave". También alaba la decisión de su showrunner, Jesse Armstrong.

Es muy disciplinado, y también muy británico. La inclinación americana es ordeñar a la vaca hasta que no quede nada.

Eso sí, ha aprovechado la oportunidad para tirar un dardo contra Jeremy Strong, un actor de método que interpreta a su hijo y al que ya criticó en sus memorias de 2021, 'Putting the rabbit in the hat', afirmando que "hay un gran dolor en las raíces de Jeremy", algo a lo que el Strong contestó que no era así, no sin añadir que Cox se había ganado el derecho "a decir lo que le de la puta gana". Finalmente, el patriarca de los Roy ha terminado alabándole a él (pero no a su manera de actuar): "Estoy contento de que no tenga dolor, es un actor fabuloso. Es un choque cultural: no me creo toda esa mierda americana. Lo siento. Todo eso de 'Pienso, luego siento'".

"Simplemente haz tu trabajo. No te identifiques con él", continúa, hablando de Daniel Day-Lewis, el actor de método por excelencia. "Se retiró a los 55, y yo estaba en plan 'Ahí es donde los papeles se vuelve realmente interesantes. ¡Te has retirado en el punto en el que los papeles mejoran! Por supuesto, Jeremy era el asistente de Dan Day-Lewis, así que aprendió todo eso de él". De momento solo nos queda recostarnos en el sofá y ver uno de esos finales que darán de qué hablar durante años.

