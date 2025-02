"Me ha jodido, lo digo totalmente en serio". El actor de Vecna en 'Stranger Things' se sincera sobre sus problemas por interpretar al mayor villano de Netflix

Imagina por un momento que interpretas al villano más malvado de todos los tiempos. Eres un meme en Internet, la gente te mira con respeto, tu mera foto trae miedo al cuerpo del público. Y, por las mañanas, te miras al espejo y ves la cara del terror. ¿A que no sienta bien? Pues es lo que le ha pasado a Jamie Campbell, un actor que por su nombre no os sonará de nada pero con el que probablemente habéis sufrido cuando se maquilla como Vecna, el malo malísimo de 'Stranger Things'.

Copos de aVecna

Después de aguantar sesiones de ocho horas diarias para tener el semblante de la criatura, Campbell dijo "Hasta aquí hemos llegado" después de hablarlo con su terapeuta, como ha confesado en la MegaCon de Orlando: "Estábamos pasando por algunas cosas y me dijo 'Tenemos que estar seguros de que saques tiempo para ti mismo en tu próximo trabajo'. Yo le miré y le dije 'Sí, para ser honesto contigo, simplemente no creo que vaya a hacer a otro villano de momento'".

Me ha jodido, lo digo totalmente en serio. Ha sido genial, y un viaje increíble unirme a la serie desde la temporada 4, ser parte de algo que ama tanta gente y que yo también he amado y sigo amando. Pero estoy definitivamente preparado para colgar la espuma de látex y desearle un resbaladizo adiós.

Por suerte para él, en su próxima película de terror, 'The haunting in Wicker Park', no ha tenido que ponerse tanto maquillaje al interpretar a la víctima de una posesión, y está abriendo su abanico de interpretaciones con apariciones en 'Horizon, parte 1' o 'Emmanuelle'. Si tiene suerte y todo le va bien, es probable que nunca tenga que aceptar ser Vecna otra vez en una secuela tardía de 'Stranger Things'. Crucemos los dedos por él.

