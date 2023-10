"Me hicieron bullying en el colegio, y he tenido muchas pesadillas". Miguel Ángel Silvestre se sincera en 'El Hormiguero' sobre un momento traumático de su vida

Hayas sufrido bullying o no, sabes que es una lacra social. Pero si eres de los primeros, hay una alta posibilidad de que, además, tengas de regalo traumas para toda la vida. Sorprendentemente, la persona que nos ha hecho pensar en el tema no es otro que Miguel Ángel Silvestre, que fue a 'El Hormiguero' a presentar la temporada 2 de '30 monedas' y acabó abriéndose a Pablo Motos confesando sus mayores miedos.

10 programas, 30 monedas

Silvestre se estrenó, además, como invitado platino del programa por haber ido en diez ocasiones, y, como se siente como en casa, pudo soltarse lo suficiente como para hablar con sinceridad de su experiencia traumática en el colegio. "Cuando era pequeño a mí sí que me hicieron bullying en el colegio, y he tenido muchas pesadillas durante muchísimos años. De hecho, a veces todavía me pegan y no sé quién es. De pequeño me pegaron un grupo de niños y me generó como un bloqueo ante la violencia. Desarrollé como un miedo, sin embargo, cuando veía la violencia desde fuera explotaba porque me veía en eso".

No todo fue tiempo para el drama, claro, y les dio tiempo para hablar sobre Álex de la Iglesia, que, por cierto, sigue preparando '1992', la miniserie para Netflix que se publicitaba con un Curro desvaído. "Es como un niño, se entusiasma y también se enfada. Cuando entiendes cómo es él disfrutas mucho del viaje porque es muy espontáneo. Pone música entre tomas, desde reggaeton, tecno, AC/DC, pone para todos los públicos. A mí me parece muy divertido".

Macarena Gómez también tuvo su momento de oro, aprovechando para hablar sobre Agapita, el loro hembra que se ha alquilado como compañera de vida: "Tiene tres meses, la dejamos suelta por casa. Está aprendiendo a hablar y lo primero que va a decir es Pablo Motos. Le da miedo cuando le damos el biberón, pero le gusta mucho que le acaricies el piquito. Te hace mucha compañía y mientras ordeno la casa me acompaña a todos lados". Cada cual con lo suyo.

