"Me ofrecieron mucho dinero para hacer de James Bond". Clint Eastwood rechazó ser el agente 007 por estos dos motivos y no se arrepiente de su decisión

Clint Eastwood ha rechazado varios papeles a lo largo de su carrera. Uno de los más llamativos es el de James Bond, pues le ofrecieron dar vida al agente 007 después de que Sean Connery se alejase temporalmente de la saga tras el estreno de 'Sólo se vive dos veces', pero la leyenda de Hollywood decidió declinar esa posibilidad por dos motivos muy concretos.

"Debía ser británico"

El propio Eastwood reiteró en 2010 que no se arrepentía de la decisión que había tomado y aclaró que la principal razón por la que no quiso convertirse en el personaje interpretado por Ian Fleming era su propia nacionalidad. Esto es lo que comentó al Daily Express:

Pensaba que James Bond debía ser británico. Yo soy de ascendencia británica, pero por esa misma razón, pensé que debería ser más de la cultura de allí y también, no era para mí.

Lo curioso es que los productores de la saga ignoraron eso por completo, ya que el elegido para sustituir a Connery fue el australiano George Lazenby, quien solamente dio vida a James Bond en '007 al servicio secreto de su Majestad'. Con posterioridad a ello, la única vez que la saga volvió a saltarse ese punto fue cuando ficharon al irlandés Pierce Brosnan.

No obstante, ese no fue el único motivo por el que Eastwood dejó pasar una oportunidad histórica. La otra razón fue que lo vio como una muestra de respeto hacia Connery, ya que consideraba que el personaje era suyo y no creía que fuera adecuado hacerlo. Así se expresó en The Independent:

También me ofrecieron mucho dinero para hacer de James Bond si aceptaba el papel. Fue después de la marcha de Sean Connery. Mi abogado representaba a los Broccolis [productores de la franquicia Bond] y vino y me dijo: 'Les encantaría tenerte'. Pero para mí, bueno, ese era el trabajo de otra persona. Ese es el trato de Sean. No me parecía bien hacerlo.

Por último, Eastwood destacó que él siempre había preferido personajes con un corte más realista que luego quizá hagan cosas sobrehumanas, pero manteniendo siempre los pies en el suelo como Harry el sucio, a quien interpretaría por primera vez poco después de negarse a ser James Bond.

Por mi parte, creo que Eastwood podría haber funcionado bien en el papel con un enfoque más cercano al que tuvo su última iteración con el rostro de Daniel Craig, pero claro, para entonces ya era sencillamente imposible que el autor de 'Sin perdón' se metiese en la piel del agente 007.

