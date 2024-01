"Me parece una tontería que algunos actores menosprecien ciertos géneros". Glen Powell celebra el éxito de 'Cualquiera menos tú' y da las primeras pistas sobre 'Top Gun 3'

Las confianzas puestas sobre 'Cualquiera menos tú' no eran las más halagüeñas del mundo. Estaba previsto que la nueva comedia romántica de Will Gluck recuperase la inversión inicial —de 25 millones de dólares— y poco más, pero su más que merecida viralización, sumada al encanto de la película y su fantástico funcionamiento en términos cinematográficos la han hecho superar la barrera de los 100 millones en todo el mundo, apuntando a que el veterano subgénero no estaba tan muerto como muchos creían.

Romance, risas... y aviones

Glen Powell, coprotagonista de la rom-com del momento junto a Sydney Sweeney, ha aportado sus dos centavos sobre el fenómeno durante una conversación con Variety en la que, además, ha afirmado no entender el menosprecio sistemático hacia ciertos tipos de producciones por parte de otros actores y actrices.

"Al menos para mí, siempre he sido un fanático de las películas en general y siempre me parece una tontería que algunos actores menosprecien ciertos géneros. Cuando se hace bien, le da al público mucha alegría y diversión, y como actor, llegas a jugar con muchas facetas. Burlarse de un género y menospreciarlo es un poco tonto.

Con 'Anyone But You' fue un placer ver al público salir bailando del cine y sentirse así de feliz después de ver una película. Ver que la taquilla no solo se mantiene, sino que crece, ha sido una lección genial de que a veces los géneros olvidados son los que más ansían los espectadores".

Además, Powell, que volverá a la comedia con tintes románticos y una buena carga de acción de la mano del director Richard Linklater en 'Hit Man', que se estrenará en Netflix este mismo año, ha aportado algo de información sobre la secuela de uno de los grandes bombazos de estudio recientes: la fantástica 'Top Gun: Maverick', en la que interpretó a Hangman. ¿La avanzadilla? Se vienen cositas, pero no se sabe cuándo.

"La gente me miraba como si supiera lo que estaba pasando. Hay algunas cosas divertidas que se anunciarán pronto... pero es confidencial. Hablo con [Joseph] Kosinski, Cruise y Jerry [Bruckheimer] todo el tiempo. Están pasando cosas y parece muy emocionante. No sé cuándo volveré... estoy seguro de que hay un avión esperándome en algún momento en el futuro".

