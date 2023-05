"Me pidió que me quitara la ropa": un actor cuenta el acoso sexual que sufrió a manos de un director oscarizado a cambio de convertirle en la nueva estrella Marvel

Puede que el nombre de Matthew Lawrence no os diga nada: fue uno de los niños de 'Señora Doubtfire' y apareció en 'Yo y el mundo' como secundario, pero su carrera está formada, sobre todo, por cine navideño. Sin embargo, uno nunca sabe cuándo le va a llegar el momento de suerte: en su caso, estuvo a punto de convertirse en un nuevo héroe Marvel... si pasaba por el aro.

Mejor sin camiseta

En el podcast 'Brotherly Love', Lawrence ha contado una experiencia absolutamente bochornosa. “Ha habido muchas veces en mi vida donde me han propuesto un gran papel. Perdí a mi agente porque fui a la habitación de hotel de un director ganador del Óscar muy famoso que apareció con una bata, me pidió que me quitara la ropa y me dijo que necesitaba sacarme unas Polaroids".

Buen inicio de una película de terror. Aunque Lawrence no da datos específicos sí deja pistas para poder unir los puntos: "Me dijo que si hacía X, Y y Z, sería el nuevo personaje Marvel. No lo hice y mi agente me despidió porque me fui de la habitación". El actor aprovechó para sacar a la luz la doble moral de la sociedad en los casos de acoso sexual a hombres y a mujeres, recordando las risas que hubo en torno a Terry Crews en su día.

"Le pegaron una patada. ¿Por qué? Porque es un hombre que representa la masculinidad, y creo que nuestra sociedad está menos preparada para escuchar que esta situación pasa también con hombres". Antes de terminar, deja un recado: ¿Es el momento de un #metoo masculino? "No han salido muchos tíos a hablar de esto. Seguro que es un tercio de lo que las mujeres viven, pero hay hombres pasando por esto también, tanto si es una mujer como un hombre en el puesto de poder".

