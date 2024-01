"En mi época simplemente hacías la escena de amor y seguías adelante". Michael Caine da su opinión sobre la figura de los coordinadores de intimidad en Hollywood

Todo cambia en esta vida con el inexorable paso del tiempo. Las cabalgatas de Reyes ya no tienen camellos —ni, con suerte, gente haciendo blackface para servir de paje o de Baltasar—, 'La jungla de cristal' se ha ganado a pulso el estatus de película navideña y Hollywood ha creado nuevos roles en los sets de rodaje como el de coordinador de intimidad.

Michael, el amante

Como es comprensible, todo esto crea un mayor impacto en las personas más mayores acostumbradas a otros tiempos, y en lo que respecta al último ejemplo, Michael Caine, de 90 años, no ha dudado en manifestar su desconcierto. En una entrevista con The Daily Mail, el veterano actor opinó de este modo sobre la figura de los coordinadores de intimidad, encargados de supervisar que todo el mundo está cómodo y no se rebasan líneas acordadas al grabar escenas subidas de tono.

"Nunca tuvimos eso en mi época. Gracias a Dios que tengo 90 años y ya no interpreto a amantes, eso es todo lo que puedo decir. En mi época simplemente hacías la escena de amor y seguías adelante sin que nadie interfiriera. Todo ha cambiado".

El mundo en que vivimos evoluciona a toda velocidad y nos lanza constantemente nuevos desafíos, pero Caine, dentro de su mentalidad heredada de otra época, reconoce que le gustaría adaptarse y aprender de las nuevas generaciones; un gesto que le honra y que le distancia del enroque habitual al tratar estas cuestiones.

"Es aburrido. No poder decir lo que piensas y no poder llamar a nadie 'cariño'. Es difícil. Me gusta aprender de amigos que son más jóvenes que yo".

