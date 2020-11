Michael J. Fox anuncia su retiro como actor por el deterioro de su salud

La vida de Michael J. Fox cambió para siempre cuando le diagnosticaron Parkinson con apenas 29 años de edad. Al protagonista de 'Regreso al futuro' le dijeron que tendría suerte si 10 años después seguía actuando. De ese momento han pasado ya 30 años y parece que será ahora cuando el actor deje la interpretación de lado.

Y es que esta semana se publica 'No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality', sus nuevas memorias en las que anuncia que entra en un segundo retiro porque su salud no le permite mantener el ritmo. Es cierto que deja la puerta abierta a que eso cambie, pero la cosa no pinta bien:

Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de trabajar 12 horas al día y memorizar siete páginas de diálogos han quedado en el pasado. Al menos por ahora entro en un segundo retiro. Eso podría cambiar, porque todo cambia, pero si esto es el final de mi carrera, que así sea.

A eso hay que unir unas declaraciones realizadas hace apenas unos días a la revista People donde comentaba los graves problemas que tiene en la actualidad para memorizar cosas a corto plazo:

Mi memoria a corto plazo está destruida. Siempre tuve una gran facilidad para las frases y la memorización. Y tuve algunas situaciones extremas porque en el último par de trabajos que hice, interpreté papeles con muchas palabras y tuve problemas con ambos.

El actor está participando actualmente en el cortometraje animado 'The Beast, Heroes of the Wildfire', donde pone voz a uno de sus protagonistas, y en 2020 pudimos verle en un par de episodios de la estupenda serie 'The Good Fight'. Ojalá no sea lo último que haga.

Siendo optimistas, merece la pena recordar que ya se retiró una primera vez en el año 2000 pero acabó regresando, pero en esta ocasión el propio actor confiesa en el libro que ha detectado en sí mismo incluso síntomas de demencia...