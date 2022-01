Michael Keaton desvela que dejó de ser Batman porque Joel Schumacher se opuso a su visión del personaje: "No entiendo por qué todo tiene que ser tan oscuro y triste"

Michael Keaton sigue siendo para muchos el mejor Batman en imagen real de todos los tiempos. El actor protagonizó las dos películas sobre el superhéroe de DC dirigidas por Tim Burton, quien dejó la silla del director para 'Batman Forever' a Joel Schumacher. Inicialmente estaba previsto que Keaton siguiera dando vida al mítico personaje, pero finalmente no fue así y ahora ha entrado a hablar qué fue lo que le llevó a tomar esa decisión en el podcast 'In the Envelope'.

"Es sobre Bruce Wayne"

Keaton, que retomará su encarnación de Batman en la esperada película 'The Flash', siempre tuvo muy claro cuál era su visión sobre el personaje. Según él, muchos se centran en Batman cuando la clave realmente está en Bruce Wayne, el hombre detrás de la máscara:

Siempre supe desde el principio que era Bruce Wayne. Ese era el secreto. Nunca hablamos sobre ello. La gente diría "Batman hace esto", pero sabes qué, todos estáis equivocados ahí. Es sobre Bruce Wayne, ¿quién es ese tío, qué clase de persona hace eso? ¿Quién se convierte en eso?

El problema fue que la visión de Schumacher para el personaje en 'Batman Forever' chocaba de lleno con lo que quería Keaton. Hubo varias reuniones hasta que finalmente el actor tuvo claro que no iba a conseguir que cambiase de idea y decidió bajarse del barco:

Cuando el director que hizo la tercera... yo dije "Simplemente no puedo hacerlo". Y una de las razones por las que no pude hacerlo es... él era un buen hombre, ha muerto y no hablaría mal de él ni aunque estuviera vivo... él, en cierto punto, después de más un par de reuniones en las que seguía intentando racionalizar cómo hacerla y esperando convencerle para decir "Creo que no debemos ir en esa dirección, deberíamos ir en esta otra dirección". Y él no iba a cambiar de opinión.

Keaton también destacó una charla que tuvo con Schumacher en la que el director dijo sobre mantener la misma línea del personaje explorada por Burton que "no entiendo por qué todo tiene que ser tan oscuro y triste", a lo que él respondió "Espera un momento, ¿sabes cómo llegó a ser Batman? ¿Has leído...? Quiero decir, es bastante sencillo". Fue imposible que dos visiones tan enfrentadas se pusieran de acuerdo.

Warner acabó contratando a Val Kilmer para dar vida a Batman, pero su experiencia como el héroe de Gotham fue muy corta, ya que no volvió a interpretarlo, siendo sustituido por George Clooney para la delirante 'Batman y Robin'.