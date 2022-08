Michelle Yeoh revela el motivo por el que Tarantino no contó con ella para 'Kill Bill'

Michelle Yeoh es una de las actrices del momento. Sus habilidades con las artes marciales son bastante conocidas en el mundillo, así como la admiración que le tiene uno de los directores más famosos de Hollywood: Quentin Tarantino. Sabiendo esto, la pregunta es clara: ¿por qué Tarantino no aprovechó la ocasión para trabajar con la actriz en 'Kill Bill'? Yeoh nos lo aclara.

¿Yeoh vs Kiddo?

Michelle Yeoh no es una recién llegada al cine: lleva haciendo películas desde 1984 pero fue 'Tigre y dragón' la película que la puso en el mapa internacional como heroína de acción, además de su participación en la saga 007 con 'El mañana nunca muere'. La actriz tiene en su haber numerosas producciones de artes marciales y realiza (sin recurrir a dobles) sus propias escenas de acrobacias.

Uno de sus mayores fans desde hace tiempo es el director Quentin Tarantino, que citó 'Supercop' ('Police Story 2') como una de sus principales referencias para el personaje de La Novia interpretado por Uma Thurman en los dos volúmenes de 'Kill Bill'. Teniendo esto en cuenta, muchos (incluida la propia Yeoh) se preguntaron por qué no contó con ella para la que es su propia carta de amor al género de las artes marciales.

Yeoh confirmó recientemente en una entrevista qué le respondió Tarantino cuando le preguntó por ello tiempo después:

Es muy listo. Me dijo: "¿Quién creería que Uma Thurman podría patearte el culo?"

Yeoh y Tarantino son amigos desde hace mucho tiempo. De hecho, fue el director el que la convenció de no retirarse tras la lesión que sufrió en la espalda en el rodaje de 'The Stunt Woman'. Tarantino la visitó en el hospital durante el rodaje de 'Pulp Fiction' y le hizo pensar que "quizá aún no estaba preparada para rendirse con esto".

La actriz está pasando ahora por un buen momento laboral, tras protagonizar 'Todo a la vez en todas partes', una de las sorpresas indie de 2022, prestar su voz en 'Minions: el origen de Gru' y entrar por la puerta grande en el universo Marvel con 'Shang Chi' (aunque ya se estrenó antes con un pequeño papel en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2').

Con 'Avatar: El sentido del agua' pendiente por estrenar este año (además de todas las secuelas de 'Avatar' en su agenda para el futuro) y Tarantino diciendo que quiere retirarse tras su siguiente película, ¿llegaremos a ver por fin una colaboración entre ambos? Yeoh así lo espera.