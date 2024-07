El misterio del final de 'El cuento de la criada' se disipa con el primer fichaje para la temporada 6. Un gran actor que ya ha compartido escena con Elisabeth Moss

Sin exagerar, llevábamos sin tener noticias oficiales de la temporada 6 y final de 'El cuento de la criada' prácticamente desde que supimos de la marcha del creador de la serie a principios de 2023. Desde entonces el regreso de June, Serena y compañía ha estado rodeado de misterio más allá de alguna declaración suelta de Elisabeth Moss y cosas menores.

Pero por fin tenemos una actualización "como Dios manda" en torno a la serie ya que, según adelanta en exclusiva Deadline, tenemos el primer fichaje para estos episodios finales. Ni más ni menos que Josh Charles se incorpora a la distopía en un papel, eso sí, que no ha trascendido.

Viejo conocido para los seriéfilos, sobre todo por su papel de Will en 'The Good Wife', la última vez que vimos a Josh Charles en acción ha sido precisamente acompañado de Elisabeth Moss en 'The Veil: red de mentiras', el thriller de espionaje estrenado recientemente en Disney+.

Una producción a punto de arrancar

Si bien no han anunciado oficialmente el inicio de producción, esta noticia indica que el proceso de casting está ya avanzado y que el rodaje arrancaría en breve. Esto vendría a confirmar las declaraciones al respecto de Moss a comienzos de año, donde hablaba de que empezarían a grabar la temporada final este verano. El estreno será, probablemente, en 2025.

Recordemos que tenemos un relevo en los créditos de la serie, con Eric Tuchman y Yahlin Chang ejerciendo de nuevos showrunners después de que Bruce Miller se bajase del carro para centrarse en 'The Testaments' el spin-off/secuela de 'El cuento de la criada'.

