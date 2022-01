Muere a los 74 años Meat Loaf, estrella del rock y actor en 'The Rocky Horror Picture Show' y 'El club de la lucha'

El cantante, compositor y actor Meat Loaf, de nombre real Michael Lee Aday, murió el jueves por la noche. La noticia fue confirmada en un comunicado el viernes por su antiguo agente Micheal Greene, que informaba que había muerto con su esposa Deborah a su lado, así como sus hijas Pearl y Amanda. El icono del rock vendió más de 100 millones de discos en su carrera y participó hasta en 65 películas.

Icono atípico y a contracorriente

Su familia, que no ha revelado la causa de su muerte, dijo en el comunicado:

"Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche con su esposa Deborah a su lado. Sabemos cuánto significó para muchos de vosotros y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo a medida que avanzamos en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso. Desde su corazón hasta sus almas… ¡nunca dejen de rockear!”

La estrella nacida en Texas era bien conocida por su impresionante voz de rock. Comenzó su carrera a fines de la década de 1960 actuando con estrellas como Van Morrison. Luego, protagonizó 'Hair' en 1973 y otros musicales en los que su presencia avasalladora y voz le llevó hasta el musical 'The Rocky Horror Picture Show'.

Esto le permitió participar en la película del mismo título dirigida por Jim Sharman en 1975, donde interpretaba a un repartidor que canta la canción 'Hot Patootie', siendo uno de los musicales de culto más populares del siglo XX. También apareció en unas 65 películas, entre ellas 'El club de la lucha', 'Wayne’s World: ¡Qué desparrame!', 'Soul', 'Spice World'.

Mientras trabajaba en musicales lanzó su música en solitario, en la que sus mayores éxitos provienen de su trilogía 'Bat Out Of Hell', que han vendido más de 65 millones de copias y se han convertido en algunos de los álbumes más vendidos de la historia. También ganó un premio Grammy por su canción 'I'd Do Anything for Love' a mediados de la década de 1990. Otros sencillos exitosos de su carrera fueron 'Two of Three Ain't Bad' o 'Paradise by the Dashboard Light'. También apareció en series de terror como 'Cuentos de la cripta', 'Masters of Horror' y 'Ghost Wars', su última aparición en pantalla.