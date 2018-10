Muere James Karen: despedimos la presencia eterna del último gran secundario de Hollywood

No se nos ocurren actores con muchos más "anda, mira quién sale en la peli" que esta leyenda que nos deja a los 94 años. Casi un siglo dedicado al cine en cuerpo y alma.

¿De qué te suena James Karen? Bueno, eso ya depende de cuántos de entre sus más de 200 títulos hayas visto a lo largo de tu vida. A nivel mainstream, puede que lo recuerdes como el agente inmobiliario que vende a una familia agradable una casa embrujada en el 'Poltergeist' de Tobe Hooper, y a nivel fanático del género lo recordarás por su participación en un buen montón de títulos selectos del calibre de 'Invasores de Marte', 'El regreso de los muertos vivientes' o 'Mulholland Drive'.

Miembro de toda la vida del Actors Studio, Karen apareció en un sinfín de películas, entre ellas tres colaboraciones con Oliver Stone. Además de títulos de culto y algún que otro producto que le permitió pagar las facturas, James Karen trabajó con grandes directores , como Norman Jewison, Alan J. Pakula o John Cassavetes.

Este enorme actor con cara de buena gente llegó a la cima de la popularidad con el título menos esperado y de la manera más inoportuna: en 1984, un telefilm titulado 'Little House: The Last Farewell' ponía fin a una década de serial con 'La casa de la pradera'. En ese título, Karen daba vida a un empresario corrupto que provoca el caos y la destrucción del pueblo de la familia Ingalls, una de las más queridas por el pueblo americano desde que existe la televisión.

Tras la emisión del episodio, la gente le gritaba por la calle y los taxistas dejaron de parar para recogerlo. "Por alguna razón, nunca se opusieron a otros personajes que interpreté", recordaba Karen en una entrevista. “Pero la maldad de Nathan Lassiter les voló la cabeza. Supongo que se dieron cuenta de que nunca volverían a ver Walnut Grove, y eso creó una gran sensación de pérdida".

James Karen nos dejó esta noche a los 94 años y con él se va uno de los últimos pedazos de nuestros buenos viejos tiempos. Descanse en paz James Karen.