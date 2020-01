Muere Terry Jones, integrante de los Monty Python y director de 'La vida de Brian'

El actor, guionista y director Terry Jones ha fallecido a los 77 años de edad. La noticia ha sido confirmada por su familia, ya que estaban a su lado cuando dejó de este mundo tras varios años luchando contra la demencia que le fue diagnosticada en 2015 y que hizo pública un año después.

Uno de los fundadores de Monty Python

Jones es principalmente conocido por haber sido uno de los fundadores del grupo cómico Monty Python junto a Graham Chapman, John Cleese, Michael Palin, Eric Idle y Terry Gilliam. La fama de dicho grupo se disparó tras el éxito del espacio televisivo 'Monty Python's Flying Circus' emitido entre 1969 y 1974.

Poco tardaron en dar el salto al cine, primero con una recopilación de sketches en 'Se armó la gorda' para luego regalarnos comedias inolvidables como 'Los caballeros de la mesa cuadrada (y sus locos seguidores)', 'La vida de Brian' o 'El sentido de la vida', ocupándose Jones de la dirección de todas ellas -aunque en algunos casos también Gilliam participase en las labores de puesta en escena-.

Tras la separación del grupo, Jones siguió trabajando tras las cámaras en títulos como 'Servicios muy personales', 'Erik el vikingo' o 'Viento en los sauces'. En 2015 también escribió y dirigió 'Absolutamente todo', el último largometraje en el que trabajaron juntos todos los integrantes aún vivos -Chapman falleció en 1989- de los Monty Python, aunque en esta ocasión solamente fue para prestar sus voces. Un año antes ya se habían reunido para actuar en vivo por primera vez en varias décadas.

Descanse en paz.

A very fond farewell to Terry Jones: Not only 1/6 of the Pythons, Mr Creosote, Arthur Two Sheds Jackson, Dino Vercotti, Mandy Cohen, Prince Herbert, Cardinal Biggles & the Nude Organist, but also esteemed director of all time comedy classic; 'Life Of Brian'. He will be missed. pic.twitter.com/PeBDlvGfsD — edgarwright (@edgarwright) January 22, 2020

Farewell, Terry Jones. The great foot has come down to stamp on you. My god what pleasure you gave, what untrammelled joy and delight. What a wonderful talent, heart and mind — Stephen Fry (@stephenfry) January 22, 2020

36 years ago I met Terry Jones. I was meant to interview him. I asked for tea, so he opened a bottle of Chablis & got me drunk. He was funny, brilliant and honest. He was irrepressible and is seen here repressing the very young me. Rest in Peace, Terry. You were an inspiration. pic.twitter.com/fNBJZwOFcX — Neil Gaiman (@neilhimself) January 22, 2020

RIP the actual genius Terry Jones. Far too many brilliant moments to choose from. Here’s one random wafer-thin mint. https://t.co/qMrR9aOV9s — Charlie Brooker (@charltonbrooker) January 22, 2020

