El papel de Scarlett Johansson en 'Lost in translation' es el culmen de la actuación sutil. También la convirtió en mero objeto sexual durante años

En 2003 se estrenó una película que ha estado desde entonces en muchas listas de imprescindibles. 'Lost in translation', el drama romántico dirigido por Sofia Coppola, no fue el primer rol de Scarlett Johansson, pero sí el primero que le dio un rol "serio" y que ayudó a ponerla en el mapa de Hollywood. Años más tarde no se arrepiente de él, pero sí se lamenta de que condicionase durante toda su juventud.

En una entrevista con Vanity Fair, la actriz ha echado un vistazo a su carrera, y cómo sus inicios como mujer joven en la industria la hicieron sentirse objetivizada por gran parte de la industria. Gran parte de la culpa la tiene esta atípica historia de amor entre un actor desencantado maduro y una joven americana en las calles de Tokio, que creó en ella un arquetipo de personaje que obsesionó a directores de casting del momento.

"Después de 'Lost in Translation', cada rol que me ofrecían durante años era "la novia", "la otra mujer", un objeto sexual. No podía salir del ciclo. Se sentía como, 'bueno, supongo que esta es mi identidad ahora como actor'. No había mucho que pudiera hacer con ello. La industria había funcionado así siempre."

Esa sexualización ajena fue algo que tuvo que navegar desde principios de sus veinte, tanto por periodistas hombres como mujeres que estaban constantemente debatiendo sobre su cuerpo. No fue hasta su entrada en la madurez cuando sintió que estaba sufriendo un tipo de explotación. Es algo que la actriz además se lamenta de sentir que no ha cambiado mucho, y hace referencia a las recientes quejas de Millie Bobby Brown sobre cómo la prensa se ha obsesionado con su aspecto.

Además del encasillamiento, la actriz ha declarado en otras ocasiones que para ella fue un rodaje difícil por tener que lidiar con un Bill Murray que estaba pasando por un mal momento. Pero no es la única a la que la cinta le ha dejado un sabor agridulce con el tiempo. Es una película que ha tenido relecturas desde entonces, sobre todo por mostrar una relación con una diferencia de edad tan grande (Johansson tenía 17 y Murray 57) que ha producido el rechazo tanto de espectadores como de los propios hijos adolescentes de Coppola. Es algo a lo que la propia directora admite que nunca le ha dado muchas vueltas.

Johansson consiguió reconducir su carrera por completo

Afortunamente, la sequía de roles interesante que comenzó el drama romántico llegó a su fin. Según comenta a Vanity Fair fueron dos proyectos, 'A View From the Bridge', una obra de teatro dramática que le hizo ganar un Tony, y el comienzo de su andadura como Vuida Negra gracias a 'Iron Man 2' los que dieron la vuelta a la tortilla. Este último estuvo a punto de no llevárselo, ya que inicialmente habían elegido a Emily Blunt pero se salió por conflictos de contratos.

Su carrera en Marvel le ha dado la notoriedad para que los estudios confíen en ella para otras franquicias, como la inminente 'Jurassic World Rebirth'. Pero también le ha dado el colchón de seguridad para explorar proyectos más únicos y personales, como la sorprendente 'Under the Skin', y han cimentado el camino para crear su propia productora These Pictures en 2017 y su debut como directora con 'Eleanor the Great', que tendrá su premiere este año en Cannes.

