Se cumplen 20 años de la frase más misteriosa del cine, pero Sofia Coppola ya reveló su interpretación del final de 'Lost in translation'

Pese a que no son pocos los que prometen revelar qué le dijo Bill Murray a Scarlett Johansson en la escena final de 'Lost in translation', la realidad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Las teorías van desde una declaración de amor a una despedida, aunque Sofia Coppola tiene clara la intención con la que lo hizo.

Obviamente, este post tiene spoilers de 'Lost in translation'

Perdidos en Tokio

Se cumplen 20 años de 'Lost in translation', la mejor película de Sofia Coppola. Nos contaba la historia de dos personas perdidas, Charlotte (Scarlet Johansson) y Bob (Bill Murray), que se terminaban encontrando la una a la otra en la abarrotada ciudad de Tokio.

Uno de los secretos mejor guardados de la historia del cine es, precisamente, esa última frase que se dicen los personajes justo antes de separar sus caminos, tal vez para siempre. Bob se acerca a Charlotte y le susurra unas palabras al oído, para después despedirse con un beso y un simple "Adiós".

Desde entonces, ni la directora ni los actores han revelado nunca cuáles fueron las palabras exactas de la mítica despedida, aunque no son pocos los fans que se han pegado a los altavoces y han subido el volumen al máximo para intentar dilucidar qué le dijo exactamente.

Una de las teorías más famosas es la que afirma que fue: "Me tengo que ir, pero no dejaré que esto se interponga entre nosotros, ¿vale?". Otra asegura que dijo: "No te veré hasta el próximo anuncio de Santori. Ve a ese hombre y dile la verdad, ¿vale?". También está la que apuesta por: "Siempre serás una mujer independiente, no hagas locuras. Di la verdad, ¿vale?". Entre otras muchas otras.

Si se acercan más o se acercan menos a lo que sucedió realmente, nunca lo sabremos. No obstante, Sofia Coppola sí que nos puede dar alguna pista sobre la intencionalidad de aquella frase susurrada:

"Eso que Bill le susurra a Scarlett nunca pretendió ser nada. Iba a pensar qué poner y añadirlo luego al guion, pero al final nunca lo hice. Era algo entre ellos. Simplemente para reconocer que esa semana había significado algo para ambos y que les afectaría al volver a sus vidas. Es algo entre amantes, lo dejaré ahí".

