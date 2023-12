Nicolas Cage quiere retirarse del cine tras ver una serie de televisión que ha cambiado su forma de ver el mundo de la actuación: "Es magnífica"

Una de las grandes constantes del mundo del cine durante los últimos tiempos es que Nicolas Cage va a estrenar varias películas cada año. Algunas mejores y otras peores, pero con él dándolo lo todo a la hora de defender el material que tiene entre manos. Eso podría cambiar en breve, ya que el protagonista de 'Cara a Cara' está contemplando seriamente la posibilidad de abandonar el cine. Y una de las grandes responsables de ello es la extraordinaria serie 'Breaking Bad'.

"No sé si me queda algo que aprender del cine"

Cage ha concedido una entrevista a Uproxx con motivo de la campaña promocional de 'Dream Scenario', en la cual no ha dudado en confesar que "después de 45 años haciendo esto y más de 100 películas, creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir con el cine. Y me gustaría despedirme con una nota alta y decir: 'Adiós'. Creo que tengo que hacer quizá tres o cuatro películas más antes de conseguirlo, y luego espero cambiar de formato y pasar a otra forma de expresar mi interpretación".

Además, el oscarizado intérprete apunta que "voy a ser muy severo en el proceso de selección de cara al futuro. Pero para hacer otra película, quiero explorar otros formatos", destacando a su vez que está "muy interesado en la inmersión con la televisión episódica en streaming". Al respecto destaca que hasta ahora no veía series de televisión, pero todo ha cambiado gracias a 'Breaking Bad':

Mi hijo me dijo que la viese. La vi el año pasado y pensé que había algo ahí, pero estoy compartiendo mis ideas contigo a medida que les doy forma. 'Breaking Bad' es magnífica y con la televisión tienes que encontrar se gancho para que la gente siga volviendo.

Por ejemplo, Cage también destaca que "he visto cosas que se pueden hacer ahora con los personajes y el tiempo que se les da para expresarse. Vi a Bryan Cranston mirando una maleta durante una hora en un episodio de "Breaking Bad". No tenemos tiempo para hacer eso en un largometraje, así que quizá la televisión sea el siguiente paso para mí. Ya veremos".

Al final parece que también es una cuestión de motivación, ya que Cage señala que "no sé si me queda algo que aprender del cine y puede que tenga algo que aprender de la televisión". Además, deja abierta la puerta a debutar en Broadway, pero destaca que a estas alturas de su vida -cumplirá 60 años el próximo mes de enero- una de sus grandes aspiraciones es pasar más tiempo con su familia, y una serie que no requiere ir cambiando de localización cada poco tiempo podría ser una opción ideal para ello...

