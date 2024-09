"No excusamos ni perdonamos". El reparto de 'Siete en el paraíso' denuncia el acoso sexual a menores cometido por uno de los protagonistas de la serie

El 26 de agosto de 1996 empezó en The WB una de esas series que, de alguna manera, definió su década: 'Siete en el paraíso', que terminó en 2007 después de once temporadas y 243 episodios. Ahora, como parte de la nostalgia de la época (y el éxito de los revisionados colectivos), el reparto principal ha empezado un podcast, 'Catching up with the Camdens', que comentará la serie episodio a episodio, pero se ha visto obligado a señalar que Stephen Collins, el co-protagonista, no estará con ellos en ningún episodio por un motivo peliagudo.

Siete en el infierno

En diciembre de 2014, después de que tanto la policía de Nueva York como la de Los Angeles le empezaran a investigar, Collins admitió que había tenido "conductas sexuales inapropiadas" con tres menores de edad en 1973, 1982 y 1994. Al menos una de ellas era menor de 14 años. Obviamente, esto acabó con su carrera para siempre, y justo antes de empezar el podcast, el resto de sus compañeros han querido dejar claro que no formará parte del elenco invitado.

Todas las formas de abuso, y el abuso sexual de cualquier tipo, es inexcusable. Y las víctimas de abuso necesitan compasión y apoyo. A medida que volvamos a ver estos episodios, sería imposible no hablar de Stephen porque fue una parte muy importante de la serie y de nuestras vidas. Pero queremos dejar claro que no tuvimos ninguna experiencia inapropiada con Stephen.

Según confirma Beverley Mitchell, "Stephen no se unirá con nosotros en este podcast y no excusamos ni perdonamos su comportamiento. Esperamos que con este podcast podamos reconectar con vosotros, nuestros fans, para revivir algo de nostalgia de los 90 y compartir nuestras memorias más cariñosas de 'Siete en el paraíso'". Lo difícil será no torcer el morro cuando hablen de él con un tono medianamente amable, claro.

En Espinof | El escándalo de Patricia Douglas: cuando Hollywood no creía en el #MeToo

En Espinof | Las mejores series de 2024