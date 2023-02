"No es tan fuerte". Miren Ibarguren recordó en 'El Hormiguero' la surrealista broma que hizo con su bebé

Ayer por la noche fueron Miren Ibarguren y Pepa Charro a 'El Hormiguero'. Las actrices vinieron a presentar 'La novia de América' e Ibarguren aprovechó para recordar una de las bromas más extrañas y surrealistas que gastó con su bebé.

Era una broma

El martes acudieron como invitadas a 'El Hormiguero' Miren Ibarguren y Pepa Charro (A.K.A. La Terremoto de Alcorcón) para presentar la película 'La novia de América', la nueva comedia de Alfonso Albacete ('Mentiras y gordas') sobre dos hermanos que viajan a México para la inesperada boda de su padre con una mujer 30 años más joven. Se estrena el próximo 17 de febrero.

Ibarguren aprovechó la ocasión para recordar una de las bromas más rocambolescas que gastó cuando nació su bebé. La actriz le pidió a su amigo Nacho Díaz, nominado a los Premios Goya 2023 a Mejor Maquillaje y Peluquería por 'Cerdita', que le hiciera una "carita de persona" de silicona.

"No es tan fuerte. Luego me ponen a parir y estoy harta ya" se defendió. Charro no se lo podía creer: "¿Dónde te lleva la cabeza a pensar voy a hacer eso?", a lo que Ibarguren contestó que "durante el embarazo no se puede fumar y tenía mucho tiempo libre". La actriz decidió no hacerlo en el propio hospital pero sí cuando trajeron al bebé a su casa:

Al final no se lo hice al niño en el hospital porque me dio pena. Mi idea era ponerle la careta al niño de otra persona. Cuando ya el niño estaba en casa, sí lo hice un poquito pero en cuanto se lo enseñabas ya veían que era broma.

Según recuerda Ibarguren, de las pocas personas que cayeron de lleno en la broma al ver a su hijo con la careta puesta fue Teresa Casanova, la madre de Eduardo Casanova, que lo vio por videollamada y empezó a llorar: "Bueno, no pasa nada, casi no se nota. Pero sabes que le vamos a querer igual".