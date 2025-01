"No lo pensé". Lucy Liu confiesa el motivo por el que acusó a Bill Murray de insultarla durante el rodaje de 'Los ángeles de Charlie'

Bill Murray siempre ha sido una leyenda de Hollywood, pero es innegable que de un tiempo a esta parte su impoluto legado ha caído en desgracia. En 2022, la película que iba a suponer el debut de Aziz Ansari, 'Being Mortal', paró de rodar (y nunca volvió a hacerlo) por la "actitud inapropiada" del actor en el rodaje, y poco después Geena Davis le acusó en sus memorias de abuso sexual mientras hacían 'Con la poli en los talones'. Pero, sin duda, si hubo algo que empeoró de forma definitoria su imagen pública fue la revelación de su comportamiento ante Lucy Liu en el rodaje de 'Los ángeles de Charlie'.

Si te he billsto no me acuerdo

En 2021, Liu confesó al podcast Asian Enough que la insultó durante el rodaje, afirmando que "parte del lenguaje que utilizó era inexcusable e inaceptable, y no me iba a sentar y aceptarlo. Así que sí, me defendí, y no me arrepiento". Ahora, tres años y medio después, ha decidido hablar con The Guardian sobre el motivo por el que decidió contar un secreto a voces en Hollywood.

Realmente no lo pensé. Lo habría hecho en cualquier situación. Creo que cuando siento que algo no es correcto, voy a protegerme. Es una cosa innata que hacer si sientes una injusticia.

Obviamente, es consciente de que su actitud le ha cerrado puertas en el cine, y que si hubiera permanecido callada habría tenido muchas más oportunidades laborales: "Hubiera sido un camino mucho más fácil. Pero como nunca he sido esa persona, tenía que encontrar un camino. Nunca ha habido un camino fácil para mí y otros actores asiáticos. Creo que es un esfuerzo de grupo. Nunca me llevaría el crédito, mi carrera no la he pavimentado yo sola".

En el Hollywood de los años 90 estaba alerta ante situaciones que no eran seguras, y elegía no meterme en ellas. Creo que tener esa precaución me salvó probablemente de muchas situaciones en las que querían aprovecharse de mí, o lo que alguna gente creería que es un quid pro quo... Todo el mundo tiene un instinto, y no sé si todos lo escuchan, pero es algo que siempre he sido capaz de canalizar y con el que conecto.

Liu ha estado unos años más parada en su trabajo, pero de un tiempo a esta parte ha vuelto con películas como 'Red One' y 'Presence' o series como 'Todo un hombre'. De una reunión de 'Los ángeles de Charlie', por lo que sea, no quiere ni oir hablar.

En Espinof | Esta sorprendente película de acción deja para el arrastre a 'Venganza' y todas sus copias. Y acaba de llegar a España

En Espinof | Las 33 mejores películas de acción de la historia