"No tenía suficientes seguidores": Elle Fanning se sincera sobre el irritante motivo por el que no consiguió el papel en una importante franquicia

Elle Fanning conoció los platós de cine y se familiarizó con las cámaras a la edad en la que la mayoría de nosotros aún jugaba con muñecos de Power Rangers y las Tortugas Ninja. De hecho, debutó a los tres años como la versión pequeña de su hermana Dakota en 'Yo soy Sam' y desde entonces no se ha bajado de la ola... aunque Instagram estuvo a punto de conseguirlo.

Follow the leader

La actriz, a la que últimamente hemos visto en la serie 'The Great' (por la que estuvo nominada al Emmy) siempre ha hecho más o menos lo que ha querido, desde películas indies ('The Neon Demon') hasta cine Disney mainstream ('Maléfica'). Sin embargo, según ha contado en el podcast Happy Sad Confused, hubo una saga que no pudo protagonizar... por culpa de su número de seguidores en redes sociales.

"No conseguí un papel una vez por algo grande porque -pudo no ser esta razón, pero fue el feedback que escuché- no tenía suficientes seguidores en Instagram en aquel momento". Hay que decir que la actriz tiene ahora mismo más de seis millones de seguidores y sus fotos pasan siempre de los 200.000 likes, así que el absurdo de los seguidores no se sostiene por ningún lado.

Fanning acabó confesando que no cree en la dictadura de las redes sociales como medio para dar o no un papel (aunque, en el fondo, es lo que hay). Por cierto, dentro de poco podremos verla en lo nuevo de Barry Levinson ('Francis and the Godfather') y protagonizando junto a su hermana un drama de postguerra, 'The Nightingale'. Parece que para eso no ha necesitado followers.

