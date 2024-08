"No vamos a darte el papel porque estás demasiado gordo". Chris Pratt explica que salir en esta película le llevó a hacer un impresionante cambio físico mucho antes de su fichaje por Marvel

Chris Pratt fue durante muchos años un actor conocido por su trabajo en series de televisión como 'Everwood' o 'Parks and Recreation', pero su sueño siempre fue convertirse en un héroe de acción. Sin embargo, su físico por aquel entonces lo convertía en algo sencillamente imposible, siendo su experiencia en una película estrenada en 2011 lo que hizo que todo cambiase para siempre.

"Decidí perder peso"

El propio Pratt vio que algo tenía que cambiar cuando se presentó a la audición de 'Moneyball: Rompiendo las reglas'. La cuestión es que el actor había ganado más peso durante el rodaje de la primera temporada de 'Parks and Recreation' y recibió un duro golpe de realidad en ese momento, tal y como confesaba en Vanity Fair:

Fue la primera vez que oí a alguien decir: "No vamos a darte el papel porque estás demasiado gordo". Así que decidí perder peso, como en la lucha libre. No podía permitirme un entrenador, así que todo era correr, hacer dieta de choque y dejar de tomar alcohol.

Lo curioso es que Pratt sí que consiguió finalmente el papel de Scott Hatteberg en la película protagonizada por Brad Pitt, algo que seguramente le motivó aún más para tomarse en serio esa dieta. Para dicho título perdió 14 kilos, pero eso solamente fue el principio del camino y los resultados no tardaron en llegar: "La noche más oscura fue la primera vez que aumenté de volumen y me puse en buena forma porque estaba interpretando a un SEAL de la marina".

Tan satisfecho quedó con el resultado que eso elevó su autoestima hasta el punto de concluir que "yo estaba como, Dios mío, yo compro a ese tipo. Soy el SEAL Team Six en esa película, y sentí que era real. Puedo hacerlo. Puedo interpretar esos papeles". Eso sí, le entraron las dudas cuando le surgió la oportunidad de convertirse en un superhéroe de Marvel:

Entonces llegó 'Guardianes de la galaxia' y pasé. James Gunn también pasó de mí. Cuando lo anunciaron, lo busqué y vi una lista de los 20 mejores tipos de Hollywood que podrían interpretar a Peter Quill. Yo no estaba en esa lista. No quería ir y ponerme en ridículo. Mi agente me dijo: "Guardianes es todo lo que has estado diciendo que quieres hacer". Yo dije, 'Joder, tienes razón.' Pero voy a entrar ahí y hacer exactamente lo que entiendo por comedia de acción. Mi marca de cosas. Descarado. Honesto. Jugué en la sala.

James Gunn, la forma en que lo cuenta es así: '¿A quién tenemos después? ¿Chris Pratt? ¿Qué leches? Dije que no íbamos a hacer una prueba al gordito de Parks and Recreation' 'Bueno, ya está aquí.' Habían hecho pruebas a unas 10 personas, gastado mucho dinero, y James aún no estaba convencido de nadie. Cuando terminé mi escena me dijo: "¿Tienes alguna pregunta? Le dije: "¿Estás loco? Cuéntamelo todo". Le di mi versión Peter Quill de una respuesta. Cuando te espabilas con las audiciones, aprendes a hacerlas antes de que digan "Acción". Entras en la sala como el personaje. Dejas que piensen que la persona que eres se acerca al personaje que quieren. Les haces pensar que ya eres ese tipo. Gunn estaba como, 'Maldita sea, esto es lo que buscaba.'

Todo cambió para siempre para él en cuanto 'Guardianes de la Galaxia' llegó a los cines y se convirtió en un enorme éxito comercial. Pratt volvería a dar vida a Peter Quill en varias ocasiones y antes también lideró la trilogía de 'Jurassic World' -para la cuarta entrega, en la que él ya no participa, se ha fichado a Scarlett Johansson-, convirtiéndose así en una de las estrellas más solicitadas de Hollywood.

"Nunca voy a volver a estar gordo"

Sin embargo, fue mucho antes de eso cuando decidió que, tal y como confesó en People, "después de ver 'La noche más oscura' decidí que me voy a poner en forma y nunca voy a volver a estar gordo", ya que "me sentía impotente, fatigado, emocionalmente deprimido. Tenía verdaderos problemas de salud que me estaban afectando de manera importante. Es malo para tu corazón, tu piel, tu sistema, tu espíritu". Y resume así las ventajas de estar en forma:

Estar en buena forma física es la mejor manera de combatir la depresión. Las endorfinas recorren tu cuerpo. Es el mejor antidepresivo que existe.

Y lo cierto es que ha cumplido su palabra a rajatabla, pues es cierto que durante un tiempo tuvo que recuperar temporalmente su peso, pero llegó un punto en el que dijo basta. Por mi parte aún recuerdo que en 'Parks and Recreation' explicaron esa transformación física diciendo que Andy, el personaje que interpretaba allí, simplemente había dejado de beber cerveza.

Actualmente, Pratt centra sus esfuerzos en 'The Terminal List: Dark Wolf', precuela de la exitosa serie de televisión 'La lista final', en la cual se convirtió en uno de los actores mejor pagados de la historia de televisión. ¿Su sueldo? 1,4 millones de dólares por episodio.

