"Nunca me gustó actuar". Eva Mendes reconoce que no era una gran actriz y desvela que sólo volverá al cine si se cumple esta condición

Eva Mendes lleva desde 2014 sin participar en película alguna desde 2014, pero lo cierto es que ella no tiene especial interés en volver a ejercer como actriz. De hecho, la propia Mendes ha desvelado en una entrevista concedida a The Sunday Times que sólo volvería a la gran pantalla si se cumpliera una condición muy específica.

"Saca de mí algo a lo que nunca antes había tenido acceso"

Vista en títulos tan populares como 'Training Day' o 'Hitch', Mendes reconoce que "nunca me gustó actuar. No lo digo con desprecio, pero no era una gran actriz. Tuve mis momentos cuando trabajé con gente realmente genial". Además, se siente especialmente orgullo de las dos películas que hizo junto a su marido Ryan Gosling, por lo que es lógico que volver a hacerlo sería lo único que podría hacerla abandonar su retiro:

Saca de mí algo a lo que nunca antes había tenido acceso. Eso es lo único que me encantaría hacer.

Mendes y Gosling trabajaron juntos en el cortometraje 'Drunk History Christmas' y las películas 'Cruce de caminos' y 'Lost River', este último el único largometraje escrito y dirigido por el inolvidable Ken de 'Barbie' hasta la fecha. Es de esperar que si vuelve a hacerlo vuelva a contar con la madre de sus dos hijas...

Por cierto, Mendes no ha permanecido ociosa desde que se alejó del cine, pues fundó una empresa de limpieza, ha ejercido de modelo y hasta ha escrito un libro infantil sobre una madre ayudando a su hija a manejar un problema de ansiedad. Ella misma asumió que Hollywood no era lo suyo, pues en 2022 comentó en Variety que no lo echaba de menos y señaló lo siguiente:

Me cansé de luchar por los buenos papeles. Llegó un momento en el que pensé: 'Voy a crear mis propias oportunidades y convertirme en productora y crear mi propio material', pero no me pareció que mereciera la pena. Ahora hay más oportunidades para las actrices latinas, pero cuando me retiré hace 10 años no me ofrecían cosas que no fueran específicamente latinas. Es emocionante que las cosas sean diferentes ahora, así que quién sabe lo que haré en el futuro. Pero ahora mismo, lo mantengo en casa con mis hijos.

Parece que nada ha cambiado en los dos años que han pasado desde entonces y todo va a depender de si surge una nueva oportunidad de volver a colaborar con Gosling en una película.

