'One Piece': el actor que hace de Sanji ha entrenado a saco para pegar patadas voladoras en la serie de acción real de Netflix

El rodaje de la 'One Piece' de Netflix acaba de terminar de rodarse después de una producción larguísima en Sudáfrica, aunque siempre hay que andar con el ojo puesto en posibles reshoots. Tiene pinta de que todavía nos tocará esperar para tener los primeros vistazos completos a la serie, pero durante los últimos meses sí que hemos podido ver los gigantescos escenarios y muchas escenas detrás de las cámaras.

Meterse en la piel de Luffy y su tripulación no es fácil, y adaptar del manga a acción real tampoco lo va a ser... pero los actores de la serie de Netflix están preparándose lo mejor que pueden para convertirse en sus personajes.

Taz Skylar fue el elegido para encarnar a Sanji en la serie de acción real de 'One Piece'. No sabemos qué tal se está preparando la faceta de cocinero pero el otro aspecto que más caracteriza a Sanji sin duda son sus patadones legendarios, y Skylar ha entrenado muy duro para poder estar a su nivel.

Sanji's actor in the One Piece Live Action, Taz Skylar, practicing kick fighting pic.twitter.com/hxxMex1grK