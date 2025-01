La película de ciencia ficción que Keanu Reeves se arrepiente de haber hecho y que casi le obliga a rechazar 'Matrix': "Empecé a perder la sensibilidad y el equilibrio"

Mientras esperamos si Keanu Reeves se anima finalmente a hacer 'John Wick 5', siempre nos queda recordar que su carrera como actor comenzó hace 40 años con una aparición en el cortometraje 'One Step Away'. Desde entonces le hemos visto en multitud de títulos inolvidables, pero también en otros que no pasarían nada si no hubiesen existido. El propio Reeves seguro que opina así sobre 'Reacción en cadena', el thriller de acción y ciencia ficción que encabezó en 1996.

"Tuve que aceptarlo"

Por lo visto, Reeves firmó para hacer una versión de la película muy diferente a la que acabó haciéndose, tal y como él mismo explicó en una entrevista concedida a UPI en el año 2001:

Me sentí así para 'Reacción en cadena', pero cuando llegué era una película diferente. Al principio, mi personaje estaba casado. Tenía un hijo e investigaba... Y de repente me convertí en un maquinista de 24 años y me dirigí a Andrew Davis y le dije: '¿Qué ha pasado con la película a la que dije que sí? ¿Qué pasó con el guión? Y él me dijo: 'No, tengo algo mejor', así que tuve que aceptarlo.

Por suerte, Reeves encuentra un buen motivo para rescatar la película: tuvo la oportunidad de trabajar con Morgan Freeman. Eso no quita para que él mismo reconozca que 'Reacción en cadena' no merece la pena, pero aún más grave fue que su participación en esa película estuvo a punto de obligarle a tener que rechazar el papel de Neo en 'Matrix'. Así lo explicaba en su visita al podcast The Art of Action en 2023:

Me reuní con las Wachowski... en la reunión hablaron de entrenar artes marciales al estilo de Hong Kong y me preguntaron si me parecía bien... El único problema: tenía un problema en el cuello que iba a peor... Había hecho una película llamada 'Reacción en cadena' en Chicago y me habían puesto un par de epidurales, disparadas en la columna. Tenía una protuberancia de disco y una fractura de disco también, y empecé a perder la sensibilidad y el equilibrio...

La cosa no pintaba bien y ocultó esa información, pero llegó un punto en el que no le quedó otra que visitar al médico para saber qué era lo que estaba pasando:

Mi columna vertebral se estaba dañando, así que tuve que someterme a una fusión a dos niveles antes del entrenamiento y me pusieron una placa en el cuello. Pero nunca se lo dije a nadie porque no quería que nadie supiera que no podría hacer la película.

Fue entonces cuando todo quedó en manos del médico, y ahí la fortuna sonrió a Reeves, ya que le dijeron que empezase a moverse de inmediato y que no tenía que guardar reposo. Eso sí, el también protagonista de 'Speed: Máxima potencia' tuvo que llevar un collarín mientras se sometía al entrenamiento necesario para poder interpretar a Neo. Eso sí, hubo que hacer un sacrificio, ya que el actor apenas podía dar patadas de forma efectiva, por lo que su personaje apenas da ese tipo de golpes en la película.

