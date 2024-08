"Keanu Reeves fue quien más luchó por ella". Joe Pantoliano desvela que Warner quería eliminar la mejor escena de 'Matrix' y da su opinión sincera sobre 'Matrix Resurrections'

Este año se celebra el 25 aniversario del estreno de 'Matrix', una película fundamental que ha dejado su huella en la historia del cine. Luego llegarían tres secuelas, pero quien no apareció en ninguna de ella es Joe Pantoliano, quien do vida a Cifra en la impresionante película de las Wachowski. Ahora el actor ha desvelado que Warner quiso eliminar la mejor escena de la misma en la que él era el gran protagonista.

"Yo nunca entendí el encanto de la escena del filete"

Todo el mundo recuerda el momento en el que Cifra explica por qué ha traicionado a sus amigos y cómo un filete creado por Matrix le llevó a tomar esa decisión: "Sé que este filete no existe. Sé que cuando me lo meto en la boca es Matrix la que le está diciendo a mi cerebro "Es bueno y jugoso". Después de nueve años, ¿sabes de qué me doy cuenta? La ignorancia es la felicidad".

Sin embargo, en Warner no gustaba demasiado esa escena, ya que creían que no era necesaria y querían que se eliminase del montaje final. El propio Pantoliano lo explica así en una charla con Inverse:

Yo nunca entendí el encanto de la escena del filete. A Keanu le encantaba esa escena. En un momento dado, los Wachowski mencionaron que el estudio quería eliminar la escena. Creían que no la necesitaban, y todo el mundo luchó por ella, pero especialmente Keanu.

De hecho, parte de las dudas que Pantoliano tenía con ese momento se debían a que creía que la escena era un comentario directo sobre su vida como actor: "Siempre he tenido la ligera sospecha de que las Wachowskis hablaban de mí. Yo era felizmente ignorante en aquellos días. Y también la idea de que Cifra hiciera un trato en el que dijera: 'Quiero ser alguien importante, como un actor'. Siempre me hizo gracia".

Eso sí, sus compañeros de reparto ya sabían que era una escena clave cuando se estaba rodando, ya que Reeves y Laurence Fishburne pidieron estar presentes mientras se grababa.

Por último, además de admitir que, pese a que su personaje moría en la primera entrega, le encantará volver al universo de 'Matrix', Pantoliano también da su opinión sincera sobre 'Matrix Resurrections', un título que creó una fuerte división en el momento de su estreno:

Vi la última película de Matrix y me gustó mucho. Me pareció genial y me pareció una gilipollez que la gente se volviera contra ella.

