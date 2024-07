La película de viajes en el tiempo que Michael J. Fox hizo 29 años después de 'Regreso al futuro 3'. Una aventura de ciencia ficción aclamada por la crítica que muchos no saben que existe

La carrera de Michael J. Fox quedó asociada para siempre a la trilogía de 'Regreso al futuro', pero lo que seguramente muchos no saben es que el actor volvió a partir en una película de viajes en el tiempo 29 años después de la finalización de la trilogía de ciencia ficción dirigida por Robert Zemeckis. El título en cuestión es 'See You Yesterday' y está disponible en Netflix desde 2019.

Mejor no cambies nada

Coescrita y dirigida por Stefon Bristol, 'See You Yesterday' cuentan la historia de dos adolescentes que se han propuesta crear una máquina para viajar en el tiempo. Acaban lográndolo, pero su primer viaje al pasado acaba provocando la muerte del hermano de ella, por lo que arreglarlo se convierte en una obsesión que quizá no tenga solución...

He de confesar que por supuesto que he usado el nombre de Fox como gancho para llamar vuestra atención sobre ella, ya que la aparición del actor no va más allá de ser un pequeño al principio de la película dando vida al profesor de ciencias de los dos protagonistas. Un curioso aliciente que por sí mismo no justifica ver 'See You Yesterday', pero es que, obviamente, sus virtudes no acaban ahí.

'See You Yesterday' arranca como una comedia juvenil no especialmente inspirada que además cuenta con un acabado visual un tanto televisivo, pero según pasan los minutos va integrando bastante bien una carga dramática creciente. Para ello incide en el tema de la violencia policial hacia los afroamericanos, pero como un apoyo para la aventura con toques trágicos de su protagonista y no como un único fin que justifique su existencia.

Sí tengo que ese seguramente sea el motivo por el que Spike Lee participa como productor en este salto al largometraje de un corto homónimo dirigido por Bristol apenas dos años antes. Además, la respuesta de la crítica hacia ella fue bastante positivas, contando con un 93% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes y llevándose para casa el galardón al mejor primer guion en los Independent Spirit Awards.

Eso sí, no esperéis aquí algo comparable a 'Regreso al futuro' en nada más allá del tema de los viajes en el tiempo y por la breve presencia de Fox. Esto es un relato mucho más pequeño y con medios limitados que juega con el discurso racial pero sin dejar que eso canibalice la función, y ojo además a un final que no va a gustar a muchos pero que por mi parte aplaudo. Una propuesta estimable que no merecía acabar sepultada en el catálogo de Netflix.

En Espinof | Las 8 mejores películas de Netflix en 2024

En Espinof | Las 11 mejores series de Netflix en 2024