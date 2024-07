El protagonista de 'Gladiator 2' es el as bajo la manga de la película: cómo Paul Mescal ha pasado del indie a convertirse en uno de los nuevos chicos de oro de Hollywood

El épico tráiler de 'Gladiator 2' que vimos ayer no anda falto de caras que quieran robarse el show. Entre actores de la talla de Denzel Washington a otros nuevos favoritos de Hollywood como Pedro Pascal o viejos conocidos de la original como Connie Nielsen, la elección más interesante de casting es la de su protagonista. Paul Mescal, el chico que aparentemente lo puede hacer todo, es alguien relativamente nuevo para el mainstream, pero los fans del cine independiente llevan un tiempo con él en la cabeza. Y quién sabe, si 'Gladiator 2' le sale tan bien como pinta, puede que lo tengamos hasta en la sopa.

Mescal es uno de esos caso de chico indie que empieza a colarse poco a poco en producciones mayores, como ya ocurriera con actores como Barry Keoghan o Mark Ruffalo. En el caso de Mescal, viendo su trayectoria esto parece más una decisión conciente que un accidente. Empezó a labrarse un nombre con 'Normal People', la miniserie adaptación de un desgarrador drama romántico y una novela que ya era muy popular antes de que llegaran Mescal y Daisy Edgar-Jones (quien también vio su carrera muy beneficiada por este trabajo) a dar vida a sus protagonistas.

Tras ello llegaron otros films de corte similar. Su rol secundario en el drama psicológico 'La hija oscura', dirigido por Maggie Gyllenhaal. O la multipremiada 'Aftersun', donde interpreta a un joven padre con su hija en unas melancólicas vacaciones. Su interpretación en la nueva versión de la ópera 'Carmen' o su futuro papel como Shakespeare en la adaptación de la novela 'Hamnet' que prepara Chloé Zhao siguen hablando de él como un intérprete de fuerte herencia teatral. Más recientemente lo hemos podido ver junto con Andrew Scott en 'Desconocidos', un drama romántico y tortuoso con tintes oníricos y un film LGBT que para muchos supone una dupla de ensueño.

Un actor que se aleja de los arquetipos

En apenas cuatro años Mescal se ha hecho con un nicho del público increíblemente definido de un modo que otros intérpretes tardan mucho más en atinar. Y no solo ha entrado de lleno, está recibiendo el abrazo popular por ello. Sus alabanzas al papel en 'Normal People' le abrió un mundo de posibilidades que culminó con la nominación al Oscar como mejor actor por 'Aftersun' (que en última instancia ganó Brendan Fraser). "Ha sido un año jodidamente salvaje. Muchos altibajos. Ha sido espectacular en ese sentido. Sí", dijo el actor el año pasado en una entrevista para The Hollywood Reporter.

A sus 27 años parece que tuviera ya toda su carrera solucionada, pero Mescal se enfrenta a un gran desafío con su rol protagonista en la secuela de Ridley Scott. Un rol que conlleva otras expectativas de un público muy diferente al que suele ser su nicho. Cuando le preguntaron sobre su transformación física dijo: "Con películas como ésta y las de superhéroes, a veces se hace hincapié en eso, lo que no me parece tan interesante. Por supuesto que hay una robustez física necesaria para el personaje, pero más allá de eso, no me interesa. A veces veo películas y pienso: 'Esa persona no parece real'."

La naturalidad sigue siendo su principal prioridad para él, a quien la idea de la fama aún le es muy marciana. "Es nuevo territorio para mí", dijo en otra entrevista. Tras años interpretando a personajes más sensibles, la secuela de 'Gladiator' además resuena con una dimensión de su masculinidad diferente. Su pasado como jugador de fútbol gaélico fue uno de los temas principales de conversación con Ridley Scott y uno que le hizo pensar al director británico que Mescal podía tener la fiereza necesaria para el papel.

Una parte de su cuerpo que siempre había odiado también vino bien para su casting. "Mi nariz es bastante romana. Así que es útil en este contexto. La nariz que odiaba en el instituto y por la que se metían conmigo se volvió muy útil cuando Ridley necesitó a gente para unirse a 'Gladiator 2'". Sobre qué podemos esperar de la secuela, Mescal ya la ha visto, y aun así está tan emocionado como el resto. "Por mi parte puedo decir que el hype está justificado. Tiene el mismo espíritu y energía de la original pero el viaje del personaje es muy, muy diferente".

