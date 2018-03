Qué es el 'inclusion rider' que Frances McDormand ha reclamado en su memorable discurso de los Oscar

El premio estaba anunciadísimo. Ni siquiera la todopoderosa Meryl Streep podía hacer frente a la arrolladora interpretación de Frances McDormand en 'Tres anuncios en las fueras', que le ha valido el Oscar a la mejor interpretación femenina. Lo que no era tan esperable -pese a su fama de combativa y su poco complaciente carrera y personalidad- era que Frances McDormand diera el discurso más relevante de la noche, uno que ha puesto sobre la mesa un término hasta ahora desconocido: "inclusion rider".

McDormand ha empezado pidiendo que se pongan en pie todas las mujeres nominadas a un Oscar de la noche. Y con ellas en pie, lo que sin duda ha suscitado una de las imágenes más icónicas de la gala, ha dicho "mirad alrededor vuestro: todas tenemos historias que contar y financiar". McDormand ha pedido que no se les invite a las fiestas, sino "a los despachos". Y ha finalizado su discurso reclamando el 'inclusion rider'.

El término es habitual, precisamente, en los despachos (por eso se ha convertido rápidamente en uno de los más buscados en Internet desde que la actriz pronunció el discurso), y es sencillamente, una cláusula contractual que obliga a la diversidad racial y la igualdad de género en el sector audiovisual. Más tarde, McDormand ha reconocido a la prensa que ella aprendido lo que significa hace poco: "Lo descubrí esta semana. Siempre ha estado disponible para todos los que negocian para una película. (...) Puedes pedir o exigir al menos el 50% de diversidad no solo en el cásting, sino en el equipo".

an inclusion rider is something actors put into their contracts to ensure gender and racial equality in hiring on movie sets. We should support this for a billion reasons, but if you can't find a reason to, here's one: it will make movies better.