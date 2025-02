Qué fue de Miko Hughes, el niño prodigio que empezó a actuar con 3 años y acabó convirtiéndose en un meme

Es posible que por el nombre de Miko Hughes no te venga nada a la mente, pero en los años 90 era el niño por defecto a quien llamar para hacer cualquier papel. Un pequeño prodigio del cine que debutó en el cine con 3 años y, cuando se hizo mayor, simplemente perdió el favor de Hollywood. Pero, ¿qué pasó con él? ¿Se perdió en el mar del cine en cuanto cumplió la mayoría de edad? ¿Qué fue de Miko Hughes?

Miko, sin lápiz

Miko John Hughes nació el 22 de febrero de 1986 (o sea, que tiene 39 años recién cumplidos) en Apple Valley, una población de California de unos 75.000 habitantes y en la que también pasaron parte de su infancia Cuba Gooding Jr o Lee Van Cleef, entre otros famosos. Sus padres eran Mary y John Hughes, ¡pero no! El director de cine no. En este caso, era un especialista en efectos especiales. Y fuera como fuera, quizá por su cercanía con la industria, antes de cumplir dos años Hughes debutó en un anuncio de servicio público contra la droga. Había nacido una estrella.

Poco a poco fueron surgiendo los anuncios, uno tras otro: Johnson & Johnson, cortacéspedes Kubota, Colgate e incluso refrescos japoneses. Obviamente, era el momento de debutar en el cine, y vaya que si lo hizo: en 'Cementerio de animales' tenía escenas gore que sorprendieron a todo el mundo, y su participación fue tan increíble que incluso le dedicaron incluso un artículo en un periódico local en el que se podía leer que -tranquilidad, padres del mundo- sabía perfectamente distinguir entre realidad y ficción.

El año siguiente, 1990, se lo pasó entre platós, haciendo cuatro series de televisión (como 'De otro mundo' o 'Sister Kate') y la película 'Poli de guardería'. A partir de entonces, cada vez que en la meca del cine necesitaban a un niño, llamaban a Miko Hughes, que siempre iba a hacer un buen papel y estaba acostumbrado al ambiente en los platós. Desde 1990 hasta 1998 (o sea, justo cuando entró en la pubertad) salió en todo lo que podáis imaginar. Sí. Todo.

El mini-rey del cine

En cuanto a películas, protagonizó junto a Danny DeVito 'Jack el oso', se aterró con Freddy Krueger en 'La nueva pesadilla de Wes Craven' y hasta sufrió en 'Apolo 13', mientras en televisión se mezclaba con los equipos de 'Sensación de vivir', 'Un médico precoz', 'Melrose place' o 'La niñera'. Sin embargo, si por algo se hizo famoso entre los televidentes mundiales fue por su pequeño papel en 'Padres forzosos', donde interpretó, durante cinco años y 13 episodios, a Aaron Bailey, un personaje recurrente y que tocaba las narices al resto de la familia. De hecho, solo iba a salir un capítulo y gustó tanto que le llamaron continuamente.

Y sí, si te estás preguntando de dónde sale el meme que encabeza este artículo, es de esa serie. Concretamente, del episodio 18 de la temporada 6, 'Por favor, no tocar el dinosaurio'. Hala, curiosidad saciada. Antes de volverse viral en Internet, Hughes también apareció en las pantallas de todo el mundo con papeles en 'Zeus y Roxanne', 'Spawn' y 'Mercury Rising', junto a Bruce Willis. Entonces pasó lo inevitable: se hizo mayor. Y las llamadas empezaron a escasear.

Venía de ganar un Emmy por poner la voz en la serie animada 'Viviendo con Louie' y, de pronto, le costó encontrar un sitio en el que encajara. Tratando de reinventarse, Hughes grabó un par de discos que no tuvieron mayor trascendencia, puso voz en la terrible 'Unos peques geniales' y decidió poner en pausa su carrera en el audiovisual mientras se adaptaba a su nuevo cuerpo. En el 2000, a los 14 años, mostró su nuevo yo al mundo en la serie 'Roswell', donde fue bastante aplaudido... Pero ojalá pudiera decir que desde entonces ha sido un camino de rosas para él.

La decadencia del rey

Desde ese año, sus papeles han sido más bien anecdóticos: un cameo en 'Tropic Thunder' o en 'Veronica Mars', muchas películas de bajo presupuesto y directas a vídeo... Y, por qué no, la oportunidad de dirigir un segmento en 'Chilling visions: 5 senses of fear' y de aparecer en convenciones de todo tipo, incluso interpretando de nuevo a su personaje de 'La nueva pesadilla' en cortos hechos por fans. De una manera o de otra sigue trabajando en lo suyo, y aparentemente feliz, según vemos en su cuenta de Instagram (aunque claro, ¿quién no miente en Instagram de vez en cuando?).

Pero, aparte de tener un pequeño culto gracias a los fans del cine de género, Hughes es conocido mundialmente por el famoso meme que hemos mencionado anteriormente y que en 2016 se expandió por todo el mundo hasta ser reconocible de manera inmediata. Por supuesto, su origen vino de donde vienen más de la mitad de los memes del mundo: Brasil. Miko no dudó en agradecérselo en un comentario de Facebook: "¡Mucho amor a Brasil por convertirme en un meme! Y lo digo con CERO sarcasmo".

Han pasado los años, ya no le llaman tanto, se ha tenido que buscar la vida, pero es bonito ver que, en el fondo, sigue siendo fiel a sí mismo y tiene sentido del humor. Ojalá, la verdad, todos pudiéramos decir lo mismo.

En Espinof | Qué fue de Danica McKellar, la niña de 'Aquellos maravillosos años' que se pasó a las matemáticas y acabó mandando un cuchillo a Rian Johnson

En Espinof | Las mejores películas de terror de la historia