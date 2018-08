Por qué Jeremy Renner no está en 'Misión: Imposible - Fallout': el actor rechazó un impactante cameo

Jeremy Renner es el gran ausente de 'Misión: Imposible - Fallout'. Ni siquiera se menciona a su personaje, William Brandt. No es la primera vez que un miembro del equipo de Ethan Hunt desaparece sin motivo (ya ocurrió con Thandie Newton o Paula Patton) pero tras tener un papel importante en las dos entregas anteriores, 'Protocolo fantasma' y 'Nación secreta', sorprende que se olviden de Brandt.

Lo cierto es que quisieron contar con la estrella pero no fue posible. Por un lado, Renner tenía un compromiso previo con Marvel; si bien no aparece en 'Vengadores: Infinity War' debía estar disponible para la siguiente entrega (rodada de forma simultánea). La solución fue ofrecerle un cameo pero el actor lo rechazó.

Lo ha aclarado Christopher McQuarrie, guionista y director de 'Fallout', en una entrevista donde desvela que al final Jeremy Renner podría haber tenido un papel más importante en esta entrega, debido a su ausencia en 'Infinity War', pero cuando necesitaban saber con qué actores podían contar con total certeza y libertad, el actor no podía ofrecerse sin saber cuándo rodarían sus escenas. Entonces a McQuarrie se le ocurrió una idea: cargarse a Brandt. Así lo cuenta:

"Jeremy tenía este compromiso con Vengadores, que irónicamente no terminaron ejerciendo, y no sabíamos cómo iba a ser la sexta Misión así que no pudimos proporcionar un calendario. Necesitábamos libertad absoluta. Lo desafortunado para Jeremy es que quedó atrapado en esta tormenta perfecta de: uno no te puede usar y otro no sabe cómo, dada la enormes complicaciones que tenían con Vengadores."

"Tenía la idea de que la película comenzara con la muerte de un miembro del equipo. Y por supuesto, el primer miembro del equipo que siempre es el primer tío que consideramos matar es Luther. Murió en el primer film pero, como casi todo el mundo sabe, dijo a Tom Cruise: 'Hey tío, ¿por qué el hermano siempre tiene que morir?'. Y Tom contestó: 'Tienes razón'. Se puso a decirle: '¿Por qué tengo que ser el malo?'.

Hicieron malvado a Luther pero luego, de repente, es un buen tío, y seis películas después, fue la pregunta más inteligente que le han hecho jamás a Tom Cruise... Dije: 'No podemos matar a Ving, nunca va a funcionar'. Da igual cuántas películas pasen, siempre va a ocurrir lo mismo: 'Has matado al negro'. Y pensamos que la película no podría recuperarse si matábamos a Benji.

Así que dije a Renner: 'Tengo esta idea para una secuencia inicial donde te sacrificas para salvar al equipo, y donde la misión no sólo sale mal porque se pierde el plutonio sino porque supone la muerte de un miembro del equipo'. Y Jeremy me respondió: 'Gracias, pero no'. Fue listo al no aceptar un salario bajo por tres días de trabajo y volar por los aires."