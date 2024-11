“Quiero trabajar con él, si hace una película con mujeres”. Nicole Kidman sueña con ponerse a las órdenes de Martin Scorsese, pero no confía en que pueda hacerse realidad

Hablar de Nicole Kidman implica hacerlo sobre colaboraciones con algunos de los mejores y más prestigiosos directores contemporáneos. En su lista figuran nombres de la talla de Stanley Kubrick, Yorgos Lanthimos, Gus Van Sant, Jane Campion o Lars von Trier, pero hay uno en particular que le gustaría tachar de la lista de pendientes, aunque no tiene demasiada confianza en poder llegar a hacerlo.

Nicole y Marty

Este, tal y como explicó en una entrevista con Vanity Fair, no es otro que Martin Scorsese —que, dicho sea de paso, no es el único con quien sueña trabajar—. El problema según Kidman, que está abierta a colaborar con talentos emergentes, es que el legendario cineasta, cuyo estreno más reciente ha sido la extraordinaria ‘Los asesinos de la luna’, no parece estar muy por la labor de hacer una película con una fuerte presencia femenina.

“Siempre he dicho que quiero trabajar con Martin Scorsese, si hace una película con mujeres. Me encantaría trabajar con Kathryn Bigelow. Me encantaría trabajar con Spike Jonze. Me encantaría trabajar con PTA [Paul Thomas Anderson]. Siempre he querido trabajar con Michael Haneke. Y hay una nueva hornada de directores emergentes… hay demasiados, y siempre estoy abierta a descubrir nuevas personas.

Encuentro muy emocionate cuando dices, ‘Aquí alguien con mucha experiencia y que ha estado trabajando y trabajando, pero ahora ha dado su gran paso. Trabajé con Karyn Kusama en ‘Destroyer’ y ahora ha pasado a ‘Yellowjackets’ y a otras muchas cosas grandes. Estaba en un punto en el que estaba frustrada y no podía hacer las cosas que quería y no tenía las oportunidades”.

Cabe recordar que el estreno de ‘El irlandés’ estuvo rodeado de cierta polémica centrada en torno al personaje de Anna Pacquin y al hecho de que sólo tenía una línea de diálogo en el largo, cuyo metraje superaba las tres horas de duración. Un detalle que el propio Scorsese explicó en Sight & Sound.

“Insití en volver y poner capas a Peggy para que fuese más una observadora. No es una observadora, pero es parte del grupo, parte de la historia. Conoce a Frank. No necesita decir una palabra. Cuando ella le mira y él esta sentado comiendo sus cereales, escuchando las noticias sobre la muerte de Joey Gallo, la miradaen su cara lo dice todo. Anna Paquin, que está increíble en la película, tiene solo una línea de diálogo. Pero esa hija sabe todo a través de las miradas, y es con la que Frank quiere estar, es la que quiere que le quiera, pero se niega a hablar con él después de conocer sus crímenes”.

¿Veremos una colaboración Kidman-Scorsese en el futuro? Sólo el tiempo lo dirá, porque a pesar de que el bueno de Marty tiene ya 82 años, parece poseer la energía suficiente como para regalarnos unas cuantas joyas más.

