"Quizá no quería llevar mallas ajustadas a mis 50 años". La Power Ranger rosa explica por qué rechazó el especial de Netflix

La reunión de los Power Rangers por el 30º aniversario, titulada 'Power Rangers: ayer, hoy y siempre', desató todo tipo de comentarios de los fans, desde los que creían que la nostalgia había llegado demasiado lejos hasta los que se quejaron de que faltaban algunos de los Rangers originales, convirtiendo el especial de Netflix en una mezcla de temporadas más que un homenaje hecho y derecho.

Ahora, la actriz Amy Jo Johnson ha dado sus razones (o su falta de ellas) para saltarse el evento.

No quiere metamorfosearse

Amy Jo Johnson fue la Ranger rosa, Kimberly, desde 1993 hasta 1995, con un pequeño retorno en 'Turbo Power Rangers' y un cameo (como anónima habitante de Angel Grove) en el reboot de 2017.

Pero su carrera ha avanzado mucho más después de la serie. Fue un personaje importante de 'Felicity' y 'Flashpoint', ha grabado 3 discos y ahora se dedica a dirigir películas como 'Tammy's always dying' o episodios de series como 'Superman & Lois'.

Podría decirse que el avance de su carrera hace que no quiera mirar atrás, pero según ha declarado Johnson, ése no es el motivo por el que, ni ella ni el fallecido Jason David Frank, decidieron no volver a Angel Grove.

"Por favor, parad de decir que no he hecho la reunión por dinero. Simplemente no es verdad. Quizá simplemente no quería llevar mallas ajustadas a mis 50 años o no podía ir a Nueva Zelanda durante un mes. O nada que os importe. Jason David Frank y yo decidimos no ir por nuestros propios motivos. Grabaron antes de que él muriera", ha tuiteado Amy Jo Johnson.

Sin embargo, la actriz, cantante y directora ha querido mandar un recuerdo para David Yost y Walter Emanuel Jones, que sí participaron en el reencuentro, y ha dejado claro que verá el especial de Power Rangers sin hacerse mala sangre. Y una vez aclarada la ausencia... ¿Estamos preparados para metaformosearnos?

En Espinof: