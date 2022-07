El reparto de los Power Rangers son los "Florida Man" del mundo de las series

'Power Rangers' es una de las series más recordadas de los 90. Basada en la popular franquicia japonesa 'Super Sentai Series', supuso un fenómeno a todos los niveles, con su adaptación más reciente en 2017. Pero, ¿qué pasó con el reparto de la mítica serie? Desde luego, aquí hay material de sobra para una docuserie y de las largas.

Skylar DeLeon

Uno de los casos más recientes es el de Skylar DeLeon (posteriormente se declaró mujer trans) que tuvo un pequeño papel en 'Power Rangers' con 14 años y su historial delictivo es digno del mejor true crime. Se casó con Jennifer Henderson y los problemas económicos les llevaron a delinquir. Tras varios asaltos a gasolineras y hurtos de vehículos, la pareja quiso robar un yate que vendía una adinerada pareja.

DeLeon y sus cómplices obligaron a la pareja a firmar unos documentos cediéndoles la propiedad del yate y después los tiraron vivos al mar atados a un ancla. Nunca fueron encontrados pero uno de los cómplices confesó en 2005, lo que llevó a procesar a todos los perpetradores. DeLeon fue condenada a la inyección letal, aunque de momento sigue en el corredor de la muerte. También se le atribuye el asesinato de Jon Starvi, un californiano encontrado muerto en México en 2003.

David Yost

Otro de los casos más famosos fue el de David Yost. El otrora Power Ranger azul declaró en 2010 que había sufrido acoso en el set debido a su orientación sexual. Recibió comentarios muy desagradables por parte del equipo, como que "no era digno" de estar allí y que alguien así "no podía ser un superhéroe".

El actor terminó dejando la serie e incluso entrando en una terapia de reconversión durante dos años hasta que tuvo una crisis nerviosa que le llevó a ingresar en un sanatorio durante cinco años.

Thuy Trang

Bromas aparte sobre la "casualidad" de dar el Power Ranger amarillo a una chica asiática (y el Power Ranger negro a un actor negro), el caso de Thuy Trang es uno de los más tristes de la lista. La actriz no tuvo mucho tiempo para desarrollar su carrera más allá de esta serie debido a su prematura muerte en septiembre de 2001 con 27 años.

Después de unos breve papeles en 'Espía como puedas' y 'El cuervo: Ciudad de ángeles', Trang sufrió un trágico accidente en California, donde el coche donde viajaba perdió el control, chocó contra una roca y cayó sobre una barrera de seguridad. La actriz murió de camino al hospital, a causa de las heridas.

Ricardo Medina Jr.

Pocos casos hay más desconcertantes que el del ex Power Ranger rojo, detenido por asesinar a un amigo suyo apuñalándolo con una espada. Medina fue sentenciado a 6 años de cárcel tras admitir que fue un homicidio voluntario, supuestamente provocado por una discusión sobre su novia. El actor salió antes de prisión pagando una fianza.

Robert L. Manahan

El que en su momento fue Zordon, el mentor de los Power Rangers, tampoco fue inmune a la maldición que parece pesar sobre la serie. El actor y también editor de sonido, murió de un aneurisma con tan solo 44 años. Su último trabajo fue editando el sonido de un documental sobre James Brown y la serie de animación 'Dilbert'.

Pua Magasiva, Richard Genelle y otras muertes prematuras

Aparte de Trang y Manahan, son bastantes los actores de la serie que han fallecido súbitamente. Pua Magasiva (Power Ranger rojo) fue hallado muerto con 38 años en su casa de Wellington; Richard Genelle (Ernie) murió de un ataque al corazón, Machiko Soga (Rita) de cáncer de páncreas, Peta Rutter (Udona) de un tumor cerebral, Erik Frank (David) de una enfermedad desconocida, Bob Papenbrook (voz de varios villanos de la serie) y Edward Lawrence Albert (el señor Collins) por problemas pulmonares, Maurice Mendoza (Richie) por causas desconocidas...

Jason David Frank

Terminamos con un caso menos trágico aunque bastante variopinto. Después de dejar la serie (a la que volvería más adelante, por el 10º aniversario), Frank le dió un giro de 180 grados a su carrera: decidió convertirse en un luchador cristiano de MMA (artes marciales mixtas). Incluso sacó su propia línea de ropa llamada "Jesus Didn't Tap".

Protagonizó la serie 'My morphin life' sobre su propia vida y dobló a Bloodshot en la serie 'Ninjak vs the Valiant Universe'. Actualmente, dirige su propio dojo.