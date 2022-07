"Resultaba muy molesto". Elizabeth Olsen se negó a ver 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' cuando Disney le envió un screener con marca de agua

'Doctor Strange en el multiverso de la locura' (Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 2022) ha recaudado más de 950 millones de dólares en la taquilla mundial, pero la coprotagonista de la película, Elizabeth Olsen, dice que aún no la ha visto. La actriz reveló en 'The Tonight Show' que un resfriado le impidió ver la película en su estreno, y luego se negó a ver el screener con marca de agua que Disney le envió. Ahora que está en Disney+ ya no tiene excusa.

Según Olsen, la copia que le enviaron le distraía demasiado:

“No soy una de esas actrices que no ven sus propias películas. Soy una de esas personas a las que les gusta estudiar algo para descubrir cómo mejorarlo. Pero tenía un resfriado cuando tuvimos el estreno y no quería quedarme sentada. Entonces les pedí que me enviaran una copia para poder verla, pero tenía mi nombre y tenía la fecha en que lo estaba viendo, y no quería verla así. Mi nombre estaba en la pantalla y la hora y fecha exactas, era muy molesto".

El presentador de 'The Tonight Show', Jimmy Fallon, explicó que las copias de Marvel tienen marcas de agua por si las vendes ilegalmente a lo que Olsen respondió:

“¿Cómo haces eso? ¿A quién se lo envías? ¿Cómo lo grabas en un ordenador?”

En cuanto al futuro de Olsen en el MCU, la actriz sigue sin tener ni idea. El destino de Wanda queda en suspense al final de 'Doctor Strange 2' aunque 'Wandavisión' tendrá un spin-off de Agatha Harkness, mientras que los rumores continúan girando sobre algún tipo de proyecto independiente de la bruja escarlata: