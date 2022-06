Disney+ estrena hoy una gran aventura de fantasía oscura con el sello de garantía de Sam Raimi

Siete semanas después de su estreno en cines, llega a Disney+ 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), la última película de Marvel y un buen ejemplo de fantástico con tendencias al terror marca de la casa de Sam Raimi.

Había bastantes ganas por ver qué hacía Raimi (quien ya dirigiera para Marvel la primera trilogía de Spider-Man) con un héroe que, por características y lore, encajaba perfectamente en su terreno. Evidentemente no nos íbamos a encontrar con gore o casquería a porrillo (no dejamos de estar, bueno, en Marvel) pero aún así se nota su mano y sus influencias.

Buena dosis de fantasía oscura

Raimi llegó a 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' tras la marcha de Scott Derrickson y vino con ganas de jugar y hacérnoslo pasar bien. Y en ese sentido, ha sido todo un éxito firmando una película fantástica, divertida y a ratos perturbadora (quizás más en discurso que en imágenes).

Así, con guion de Tom Waldron (quien ya firmó el guion de 'Loki'), tenemos una dosis interesante de monstruos en lo que se nos presenta la aventura con America Chavez (Xochitl Gomez) y su encuentro con Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), quien la intenta proteger de la amenaza que representa Wanda (Elizabeth Olsen).

Esto último es algo que despertó ciertas quejas de parte del fandom, que acusaba a los de arriba de traicionar a la Bruja Escarlata. Al parecer estos se perdieron la espiral descendente de la superheroína en 'Bruja Escarlata y Visión', cuya escena poscréditos encaja completamente con lo que nos encontramos aquí.

Independientemente de polémicas fans (lo que nos gusta una buena discusión), nos encontramos con una aventura altamente entretenida, a ratos ingeniosa y con momentos inusualmente violentos y tétricos. En unos momentos de películas hechas con molde, es bastante refrescante que 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' logre grabar ciertas secuencias y planos en nuestras retinas.

Además, Raimi logra trabajar con las exigencias y peajes propios de Marvel Studios. Incluso los obligados "cameos" (los Illuminati en este caso), que sirven para expandir el MCU plantando semillas para el futuro (otra cosa es que Feige no quiera ir por ahí luego), están bien resueltos en pantalla.

Disminuyendo la ventana entre cine y plataforma

Ahora, la película llega a Disney+ un poco antes de lo habitual, ya que con otras películas como 'Eternals' o 'Shang-Chi', la ventana ha sido de dos meses entre cines y plataforma. Se acerca así a la ventana de 45 días que ya está practicando Warner con HBO Max (y ahí tenemos 'The Batman' o 'Animales Fantásticos: los secretos de Dumbledore).

Parece que Disney no quiere que el ruido en torno a la cinta se enfríe, ya que la película se estrena en plataformas después de una buena cosecha de público en cines, con una recaudación de más de novecientos millones de dólares frente a un presupuesto estimado de casi doscientos millones.