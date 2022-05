'Doctor Strange en el multiverso de la locura': los mejores cómics para leer después de haber visto la película de Marvel

Si hace diez años, a la salida de ‘Los Vengadores’, nos dijeran a los fans de Marvel que íbamos a ver una película con el Doctor Extraño y Bruja Escarlata persiguiéndose por el Multiverso no nos lo habríamos creído. Y sin embargo, aquí estamos: las diferentes dimensiones están afianzadas en el Universo Cinematográfico Marvel y al mismo tiempo apenas hemos empezado a arañarlas.

Por suerte, cuando la última escena postcréditos se acaba y las luces del cine se encienden, es el momento de acercarnos a la tienda de cómics para ver qué nos hemos perdido, todo lo que ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’ no ha podido contar por falta de tiempo, ampliar las aventuras de sus personajes o entender de qué va ese grupo variopinto que aparece a mediados de la película. Sí, ese mismo.

Vamos a ver cuáles son los mejores cómics para leer después (o antes) de la película para continuar las aventuras o, por qué no, abrir nuevos horizontes. Además podéis ver también los mejores cómics para acompañar 'Caballero Luna', 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder', 'Thor: Ragnarok', 'Aquaman', Los Defensores, 'Joker', o una guía de cómics de 'Watchmen'.

También podéis consultar las mejores películas basadas en cómics, adaptaciones imprescindibles, las mejores series de superhéroes y aquí ordenamos de peor a mejor las películas y series de Marvel de 2021.

Repasad bien esta lista, porque aún os quedan horas y horas de diversión entre viñetas. ¡Ah! Un aviso: al personaje de los cómics le llamaré “Extraño”, que es como se le ha llamado tradicionalmente, y no "Strange" como se ha empeñado Disney en llamarlo en su versión cinematográfica española. Cuidado, porque puede haber spoilers. Avisados estáis.

‘Vengadores desunidos’ de Brian Michael Bendis y David Finch

A mediados de los años 80, en ‘La visión y la Bruja Escarlata’, Steve Englehart guionizó la historia del embarazo de la Bruja Escarlata gracias a la magia: Billy y Thomas nacieron solo para morir un par de años después a manos de Martin Preston, más conocido como Master Pandemonium, que estaba a las órdenes de Mephisto. Wanda se separó de Visión, el recuerdo de sus hijos fue borrado con la magia de Agatha Harkness y todo pareció volver a la normalidad… Hasta que Bendis decidió que ya era hora de retomar aquella trama quince años después.

‘Vengadores desunidos’ es la venganza de la Bruja Escarlata como represalia por haber borrado y manipulado sus recuerdos. Por el camino matará a varios de sus compañeros Vengadores, que no sabrán cómo actuar ante ella hasta la llegada del Doctor Extraño. Las consecuencias de ‘Vengadores desunidos’ aún se notan hasta nuestros días y fueron el pistoletazo de salida de ‘Los nuevos vengadores’, ‘Jóvenes vengadores’, ‘Dinastía de M’ y una de las posibles bases de la probable película en solitario de Wanda Maximoff: ‘La cruzada de los niños’. Si todo sigue su curso, ¿veremos el famoso “No more mutants” en cine adaptado? Ojalá.

‘Secret wars’, de Jonathan Hickman y Esad Ribic

¿Queréis saber hasta dónde llega el multiverso de Marvel? Si en la película dan un pequeño aperitivo, en los cómics es donde está la cena de veinte platos al completo. Jonathan Hickman preparó un camino de tres años en las series de ‘Vengadores’ y ‘Nuevos vengadores’ en las que presentó diferentes universos y cómo se enfrentaban ante una serie de incursiones que solo dejarían uno vivo en el multiverso: sus páginas finales son increíbles.

Es una lectura algo abrumadora pero apasionante que culminó en ‘Secret wars’, una serie que compartía solo nombre con la original de 1984. En este caso, Hickman juntó 41 universos tras la colisión del 616 con el 1610 (el normal con el Ultimate, vamos) metiendo en un mismo mundo Marvel Zombies, Spider-Island y Apocalipsis entre muchos otros parajes de batalla, gobernados por el Doctor Muerte. ¿Quieres un vistazo al verdadero multiverso de la locura? Aquí lo tienes.

‘America Chavez: Hecho en América’, de Kalinda Vázquez y Carlos Gómez

América ha pasado por muchos grupos antes de que tuviera su primera oportunidad en solitario, y si no os importa echar un vistazo al probable futuro del UCM os aconsejo muy fervientemente que os acerquéis a ‘Jóvenes vengadores’, uno de los mejores cómics de superhéroes de las últimas dos décadas. De América Chavez hemos visto su futuro (tomando el manto del Capitán América), su presente y parte de su pasado, pero ‘Hecho en América’ lo trastoca todo por completo.

Si solo queréis un cómic divertido del personaje tal y como lo habéis visto en la pantalla (pero con control sobre sus poderes), acercaos a ‘América’, de Gabby Rivera y Joe Quinones, tan divertido como intrascendente. Ahora bien, en ‘Hecho en América’ se cambia todo lo que conocemos sobre el personaje y su pasado y se le dan nuevas capas de tragedia. Es un personaje relativamente reciente y apenas lleva diez años codeándose con Spider-man y el resto, así que habrá que darle tiempo para ver el tipo de superheroína que quiere ser. Seguro que después de ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’ hay algo pensado para ella…

‘Los nuevos vengadores: Illuminati’ (2006)

Iron Man, Mister Fantástico, Namor, Rayo Negro, Charles Xavier y Doctor Extraño: los Illuminati se formaron en los 70, tras la guerra kree-skrull, pero los lectores solo lo supimos 35 años después, cuando Brian Michael Bendis juntó un grupo con representantes de cada una de las facciones más importantes de la Tierra (Vengadores, Los 4 Fantásticos, Atlantis, inhumanos, mutantes y el Hechicero Supremo) que trataría de evitar desastres similares. Les salió regular.

Los Illuminati son uno de los grupos más fuertes de todo el Universo Marvel, y aunque empezaron como una sociedad secreta, al final mucha gente ha pasado por ahí tras los eventos de ‘Invasión secreta’ o ‘Secret wars’, de la que hemos hablado antes: Medusa, Capitán América, Hulk, Amadeus Cho, Bestia… Al final, el propio Namor cogió la idea de los Illuminati para crear la Cábala, un equipo de supervillanos secreto. Lo dicho: les salió regular la idea.

‘Doctor Extraño: El juramento’ de Brian K. Vaughan y Marcos Martín

No, esta historia no va a daros nueva luz sobre nada de lo que pasa en la película (probad con la serie de ‘Doctor Extraño’ de Jason Aaron y Chris Bachalo para entender mejor cómo funciona la magia), pero sí que es, posiblemente, el mejor cómic moderno del personaje. En 2007, Extraño, en forma astral, busca la cura para el tumor cerebral de Wong y, ya de paso, intenta averiguar quién acaba de asesinarle.

Es una historia profundamente humana, pero con toques pulp y sin dejar de lado la diversión y la crítica social. Los que conozcáis a Extraño solo de las películas probablemente os confunda la visión de un personaje muy diferente a la que estáis acostumbrados a ver. Ojo: es complementario, no excluyente. Recomendadísimo.

‘Universo Spider-man’, de Dan Slott, Humberto Ramos y Olivier Coipel

He dejado para el final un cómic que a priori no tiene nada que ver con la película, pero al mismo tiempo deja claro –puede que mejor que ‘Secret wars’- que lo del multiverso en Marvel no se limita a un viajecillo entre cinco sitios en el que el semáforo en rojo significa que puedes pasar. ‘Universo Spider-man’ representa una lucha interdimensional juntando a todos (literalmente, todos) los Spider-man de más de cien universos diferentes para luchar contra Morlun y los suyos.

Es un festival para los ojos de los fans, aunque tengo mis dudas de que sea un buen lugar para entrar a leer: al fin y al cabo parte de la gracia es ir reconociendo personajes de otros cómics y otras épocas, desde el de la serie de dibujos de los 60 hasta el de las tiras de prensa. Y es que el universo Marvel es tan grande como imprevisible, y en el cine solo acaba de empezar. ¿Veremos algún día algo similar a ‘Universo Spider-man’ con todas las versiones de Doctor Strange? Quién sabe. ¡Ojalá!