Robert Downey Jr. dedica a Stan Lee su People's Choice Award a la estrella masculina de 2019

Como decía Piqué, contigo empezó todo. Y no, no me estoy refiriendo a Kevin Roldán, sino a Robert Downey Junior, pieza esencial del nacimiento del ambicioso proyecto que ha dado forma al Universo Cinematográfico de Marvel a través de diez años y veintitrés películas, con una estimable 'Iron Man' que sentó cátedra.

Después de su despedida por todo lo alto en 'Vengadores: Endgame', el hombre de hierro marvelita ha terminado calando aún más hondo si cabe en el corazón del fandom y, junto a él, un Downey Jr. que anoche se alzó con el People's Choice Award a la estrella masculina de 2019; momento que aprovechó para lanzar una dedicatoria al bueno de Stan Lee.

"Bueno, mirad. Acabo de subir aquí y de inaugurar el show, así que sólo diré gracias Disney, gracias Marvel, gracias, hermanos Russo y, sobre todo, al difunto y gran Stan Lee, esto es por ti, colega."

"Oh, snap!"

Esa misma tarde, el actor bromeó sobre las muchas sugerencias que hizo para la frase final de su personaje antes de chasquear los dedos y eliminar a Thanos de una vez por todas, siendo la primera de ellas el juego de palabras "Oh, snap!". Pero la historia de su legendario "Soy Iron Man" no nació en el proceso de escritura del guión, ni por obra y milagro del actor, sino en la sala de montaje.

Así lo explicó Joe Russo durante un Q&A este mismo año.

"Tony no decía nada en ese momento. Cuando estábamos en la sala de montaje, estábamos en plan, 'Tiene que decir algo; es un personaje que ha vivido y ha muerto soltando puyas'. Y no nos salía, probamos un millón de últimas palabras diferentes. Thanos estaba diciendo 'Soy inevitable', y nuestro montador Jeff Ford, que ha estado con nosotros en las cuatro películas y es un narrador increíble, dijo, '¿Por qué no cerramos el círculo y dice soy Iron Man?' Y nosotros, '¡Traed las cámaras! Tenemos que rodar esto mañana'".

Parece que, después de todo, hasta en la estricta maquinaria de la factoría Disney hay espacio para la espontaneidad.