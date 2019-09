Robert Pattinson revela sus primeras impresiones como nuevo Batman: "Te sientes muy poderoso inmediatamente"

Robert Pattinson está siendo uno de los actores más mencionados del momento gracias a su doble faceta de estrella de Hollywood y de ese otro cine de autor que acude a festivales. Con la extrema 'The Lighthouse' cosechando elogios en Cannes y pronto en Toronto y San Sebastián, el intérprete lidera el reparto de 'Tenet', lo nuevo de Christopher Nolan, y desde mayo es el nuevo Batman.

La mayor locura de Pattinson

El sustituto de Ben Affleck en la franquicia de Warner y DC ha hablado sobre este proyecto, un nuevo reboot que va a realizar Matt Reeves ('Déjame entrar', ' La guerra del planeta de los simios '). Al recordar la primera vez que se puso el traje de Batman, Pattinson comparte estos pensamientos:

"Es quizá la cosa más loca que he hecho jamás en cuanto a temas de cine. Me lo puse. Recuerdo decir a Matt: '¡Realmente se siente bastante transformador!'. Él respondió algo como: '¡¡¡Esperaba que lo hiciera!!! Estás literalmente en el bat-traje'.

"Te sientes muy poderoso inmediatamente, y es bastante asombroso, algo en lo que es increíblemente difícil entrar, por lo que el ritual para ponértelo es muy humillante. Tienes a cinco personas intentando meterte en algo. Una vez que lo llevas puesto es como: 'Sí, me siento fuerte, me siento duro, incluso a pesar de tener a alguien apretando mis nalgas en los pantalones'.

Casualmente, Robert Pattinson se encontraba rodando con Nolan cuando le llegó la oportunidad de demostrar que era el más indicado para encarnar a Bruce Wayne/Batman; el actor confiesa que pidió pistas al directo de 'El caballero oscuro', concretamente sobre cómo "obtener más movimientos" caracterizado como el hombre murciélago. "Intentas pensar en cómo mantener el equilibrio, cómo traer algo nuevo sin querer asustar a la gente, y trabajar en los límites del traje".

Pattinson dice que Batman le parece un papel interesante porque "no tiene superpoderes" y afirma que es el "único personaje de cómic que siempre he amado" aunque revela que mantuvo una reunión con Marvel Studios hace años; aclara que fue en la época de 'Guardianes de Galaxia' aunque no aclara para qué proyecto o superhéroe.

Por otro lado, el protagonista de 'Good Time' o 'High Life' se refirió a la oleada de comentarios en Internet sobre su fichaje para encabezar 'The Batman'. Se dijo de todo, pero Pattinson estaba preparado para recibir más odio: "Para ser sincero, fue menos corrosivo de lo que esperaba. Es mucho más divertido cuando no eres el favorito. No hay expectativas sobre ti".

'The Batman' se estrena en junio de 2021. No sé a vosotros pero a mí las declaraciones de Pattinson, sobre el efecto inmediato que produce el "bat-traje", me han recordado a esta escena de la mítica 'Golpe en la pequeña China':