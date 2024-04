Ryan Gosling culpa a los 'Angry birds' de haberse cargado la secuela de una de sus mejores comedias de acción

Muchas personas se sorprendieron con la vis cómica de Ryan Gosling en 'Barbie', cuando el actor ya había hecho gala de ella mucho antes en 'Dos buenos tipos'. Lástima que nunca veremos una secuela de la fantástica comedia, hecho que el actor atribuye a éxito arrollador de la película de 'Angry birds'.

Los imbatibles 'Angry birds'

La penúltima película escrita y dirigida por Shane Black fue 'Dos buenos tipos', una estupenda comedia de acción con Ryan Gosling y Russell Crowe que se estrenó en 2016 y algunos ya empiezan a reivindicarla como título de culto. Sin embargo, no parece probable que veamos una secuela en un futuro.

En una entrevista reciente, el propio Gosling explicó que seguramente nunca veamos una segunda parte de la historia de estos dos investigadores privados, y dijo que en parte se debe a que 'Angry Birds' se la llevó por delante en taquilla:

"Creo que gran parte de las secuelas se deciden en el primer fin de semana de una película, y la estrenamos compitiendo contra 'Angry birds'. Así que 'Angry birds' básicamente nos destruyó. Esa película sí que tuvo una secuela".

Desde luego, cuesta competir contra los arrolladores 352 millones de dólares que recaudó en total la adaptación del popular videojuego. En comparación, 'Dos buenos tipos' se quedó en poco más de 71 millones (de los cuales recaudó 11 en su primer fin de semana), cantidad insuficiente partiendo de un presupuesto de 50 millones.

Si bien Russell Crowe bromeó sobre una posible secuela titulada 'The Mexican Detectives', no ha habido ninguna propuesta oficial. ¿Cabe la posibilidad de que continuarla como serie? De momento parece que no, aunque no es tan descabellado teniendo en cuenta que, originalmente, Shane Black planteó la historia para ser una serie de TV.

En Espinof: