Sam Rockwell, ganador del Oscar 2018 como mejor actor de reparto por 'Tres anuncios en las afueras'

Estaba cantado. Sam Rockwell se ha convertido en el primer premiado de la noche al llevarse para casa el Oscar reservado al mejor actor de reparto por su fantástica interpretación en 'Tres anuncios en las afueras' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'). Había arrasado durante la temporada de premios, así que habría sido una sorpresa que no se leyera su nombre.

La de 'Tres anuncios en las afueras' había sido la primera candidatura al Oscar de un actor todoterreno. En su filmografía cuenta ya con casi un centenar de títulos desde que debutase en la gran pantalla en 1989 en 'La casa del payaso' ('Clownhouse'), la primera película escrita y dirigida por Victor Salva, quien años después saltaría a la fama por la creación de la saga 'Jeepers Creepers'.

Poco a poco fue dejándose ver en títulos más populares como 'Tortugas ninja', 'Posibilidad de escape' o 'Días de gloria', siendo a finales de los 90 cuando el público empezó a familiarizarse realmente con él gracias a sus apariciones en 'La milla verde' o 'Héroes fuera de órbita'. Luego llegarían 'Confesiones de una mente peligrosa', 'Los impostores' o 'Guía del autoestopista galáctico'.

Ya en 2009 conquistó a muchos espectadores con 'Moon', título que le valió que Marvel se fijase en él para un papel en 'Iron Man 2'. Últimamente le hemos podido ver en 'Una historia de amor', el remake de 'Poltergeist', 'Mr. Right' o la televisiva 'F Is for Family'. Esperemos que empiecen a lloverle los papeles interesantes tras conseguir su primera estatuilla.