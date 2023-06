Santiago Segura debe más de 800.000 euros a Hacienda mientras triunfa con su cine familiar "amiguetil"

Ay, amiguete. Las cosas que pasan. Ojalá lo peor de Santiago Segura fuera esa obsesión con machacarnos a base de películas familiares más blancas que la nieve recién caída, pero no dejan de ser el pico de un iceberg que deja cubiertos sus problemas con el "casting de Lolitas" incluido en el DVD de 'Torrente 2', su amistad con el encarcelado productor porno Torbe o sus irregularidades con el fisco.

Las 'Vacaciones de verano' de Santi serán muy taquilleras, sí, pero si le veis sudando no va a ser necesariamente por el calor...

Me debes 6000 pesetas de whisky

Como ha avanzado El Periódico de España, Santiago Segura utilizó un truco fiscal para pagar 827.183 euros menos en el Impuesto de Sociedades de 2011. Las típicas cositas que pasan de vez en cuando. Al unir dos de sus empresas (Amiguetes y AE William Holding, SL), Segura se benefició doblemente de la misma deuda. Dicho de otra manera: primero cobró por las pérdidas declaradas por la empresa y después, al ser adquirida, por el deterioro de las acciones. Doble dinerito en la cartera.

Ha pasado más de una década, pero el director y actor sigue debiendo más de 800.000 euros, una cifra que no piensa pagar de primeras. Al contrario: quiere reclamar ante el Tribunal Supremo, aunque es posible que no le salga bien la jugada y solo esté haciendo tiempo para montar 'Padre no hay más que uno 4' y prolongar la agonía de la creatividad al mismo tiempo que llena las arcas de su productora.

María Luisa Gutiérrez, representante de Segura, ha declarado a EPE que están "valorando" presentar un recurso: "Sin cuestionar el contenido de la sentencia, simplemente decir que nosotros siempre actuamos partiendo de que lo que estábamos haciendo estaba hecho correctamente, y, para eso, siempre actuamos guiados por asesores legales de primer nivel".

Y no es que Santiago Segura no tenga dinero para pagar: desde que en 2019 el director empezara su deriva familiar no ha parado de crear su propio multiverso de niños imitado aquí y allí en el cine español, tratando de rascar unos euros de la peor manera posible. Como actor, últimamente ha aparecido en cosas como 'Los Rodríguez y el más allá', '¡A todo tren! 2: Ahora son ellas' o la próxima 'La Navidad en sus manos': su yo protagonista de 'Evilio' mueve la cabeza disgustado. Con los bolsillos llenos de billetes, eso sí.

