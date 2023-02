"La secuencia de lanzamiento del cohete ya se había iniciado": aquella vez que Mark Hamill y Carrie Fisher se liaron borrachos en el set de 'Star Wars'

A veces el mundo del cine se asemeja más a 'Sálvame', pero hay asuntos por los que todos -casi sin excepción- sacamos nuestro tertuliano interior. Por ejemplo, con 'Star wars', una película de la que siempre creemos saberlo todo... Y de la que, de vez en cuando, nos llega información que no conocíamos. Ya sabíamos que Carrie Fisher y Harrison Ford tuvieron un lío durante el rodaje a pesar de que él le sacaba 14 años y estaba casado, pero es inevitable pensar... Y mientras, ¿qué pasó con Mark Hamill?

El besuqueo de las galaxias

Hace cinco años, el actor confesó en una entrevista a The Guardian que, como si fuera el plató de 'Física o química', Fisher y él también habían acabado besándose, aunque la cosa no pasó de rollete. Además, Hamill no tenía ni idea de que Ford también formaba parte de este triángulo amoroso que traspasó la pantalla: "Me alegro de que no lo supiera, porque probablemente me habría afectado. Cuando lo supe, simplemente pensé que era graciosísimo".

Carrie y yo nos atraíamos, pero yo ya sabía por anteriores trabajos que habría sido una mala idea. Pero Carrie y yo encontramos excusas. Recuerdo una vez (seguramente con alcohol de por medio) en la que estábamos hablando de técnicas para besar. Yo dije: "Bueno, creo que soy un buen besador. Me gusta que las mujeres vengan a mí en lugar de ser agresivo". Y ella dijo: "¿A qué te refieres?". Bueno, ¡lo siguiente de lo que me acuerdo es de que estábamos enrollándonos como adolescentes!

Por suerte, la cosa no fue a más: "Nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo y nos echamos a reír". La anécdota quedaría aquí si no fuera por un pequeño detalle que apunta al final: "Fue desafortunado para mí, porque la secuencia de lanzamiento del cohete ya se había iniciado". Mark Hamill, el sutil.