"Siempre ha sido mi sueño". Keanu Reeves se postula como el nuevo Batman cuando Robert Pattinson deje el papel

Keanu Reeves es, de manera objetiva, uno de los actores más queridos del mundo. A sus 58 años, y tras una carrera en la que ha ido alternando éxitos de Hollywood con cine más independiente, ahora pone la voz a Batman en 'DC Liga de Supermascotas', un papel por el que han pasado estrellas como Will Arnett o James Woods. Pero hay algo que diferencia a Reeves de los otros dos: puede que no sea la única vez que le veamos encarnando al Señor de la Noche.

Batman con batstón

Pero no va a ser tan fácil, claro. En una entrevista concedida a Extra TV, le preguntaron si se metería en el traje de Batman tarde o temprano. Y donde la mayoría de los actores dejarían un misterio para ver si Warner pica muerde el anzuelo, a Keanu le ha faltado tiempo para decir que cuando acaben con Robert Pattinson él se pone el bat-traje cuando haga falta.

Siempre ha sido mi sueño, pero Robert Pattinson lo está haciendo genial, así que quizá más adelante. Quizá cuando necesiten a un Batman más mayor.

La entrevistadora, por cierto, contesta con un "No voy a permitir que te digas eso a ti mismo", hablando por todos nosotros. Eso sí, ¿que si se nos ha activado la batseñal pensando en una versión de 'El regreso del caballero oscuro' con Reeves como protagonista? Evidentemente. De momento habrá que esperar, porque el único proyecto de acción real con el rata alada como protagonista es 'The Batman 2', en la que Pattinson volverá a su papel de superhéroe torturado. Tampoco descartemos cameos en los spin-offs que está preparando HBO Max para, al estilo Disney+, sacar toda la leche a la vaca hasta que no queramos volver a verla..

Ah, sí, y no olvidemos la aparición de Michael Keaton en 'Flashpoint', suponiendo que algún día Ezra Miller deje de ponérselo tan difícil a DC y podamos verla. Vamos, que a Keanu aún le quedarían unos añitos para ser el bat-yayo favorito de todos. No esperéis de pie.